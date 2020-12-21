"Она второго собирается рожать". Соседи рассказали о новой беременности молодой жены Петросяна

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Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова снова беременна, передает Лайф. Об этом сообщили соседки её матери в эфире передачи "Звёзды сошлись" на НТВ.

— Она второго собирается рожать, — сказали женщины, уточнив, что именно из-за этого мама Брухуновой Ольга отправилась в Москву из Тулы.

Кроме того, соседки рассказали, что Татьяна проявляла симпатию к Петросяну со школьных лет.

Молодая жена Петросяна поделилась фото с подросшим сыном, и подписчики умилились

Многие из них отметили, что малыш очень похож на родителей.

Напомним, в марте этого года у пары родился мальчик Ваган. По словам Петросяна, возраст не мешает ему радоваться вновь обретённому статусу отца.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев / Лайф