"Она второго собирается рожать". Соседи рассказали о новой беременности молодой жены Петросяна

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова снова беременна, передает Лайф. Об этом сообщили соседки её матери в эфире передачи "Звёзды сошлись" на НТВ.
— Она второго собирается рожать, — сказали женщины, уточнив, что именно из-за этого мама Брухуновой Ольга отправилась в Москву из Тулы.
Кроме того, соседки рассказали, что Татьяна проявляла симпатию к Петросяну со школьных лет.
Молодая жена Петросяна поделилась фото с подросшим сыном, и подписчики умилились
Многие из них отметили, что малыш очень похож на родителей.
Напомним, в марте этого года у пары родился мальчик Ваган. По словам Петросяна, возраст не мешает ему радоваться вновь обретённому статусу отца.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев / Лайф
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