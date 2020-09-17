"Она была жестоко избита". Стало известно о страшных травмах Легкоступовой перед смертью

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Звезда девяностых Валентина Легкоступова в июле обвенчалась со своим новым возлюбленным, яхтсменом Юрием Фирсовым, а спустя всего месяц оказалась в больнице с проломленной головой. Спасти певицу не удалось, а дочери до сих пор приходится буквально выпытывать правду о гибели матери, передает Лайф. По данным Mash, только сейчас родные получили сведения о предсмертных травмах артистки.

Согласно заключению врачей, в больницу Легкоступова попала со множеством травм. У неё диагностировали "закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, острую гематому левой лобной, теменной, височной и затылочной долей, около 80%, гематомы в теменной области справа, гематомы туловища и конечностей". Дочь певицы Аннэта Бриль не верит, что такие травмы можно получить из-за падения в ванной. А именно на этой версии настаивает вдовец Юрий Фирсов.

— Характер травм показывает, что перед смертью она была жестоко избита, поскольку ушибы, гематомы [найдены] в нескольких местах на голове, теле, конечностях. Травмы на руках могут указывать на то, что она пыталась защищаться, — заявил телеканалу "360" адвокат дочери певицы Сергей Жорин.

По мнению юриста, чтобы получить такие травмы, Легкоступовой "нужно было на протяжении недели падать каждый день, а может быть, несколько раз в день", а не один раз в ванной упасть.

Валентина Легкоступова. Фото © Instagram / legkostupovavalentina/Лайф