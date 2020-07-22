Олимпийский чемпион, которого уважали соперники. Умер советский хоккеист Александр Гусев
22 июля 2020 18:55
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"Он жаловался, ему становилось тяжело дышать. В последний раз общались месяца четыре назад", - рассказал ТАСС партнер Гусева по сборной СССР Виктор Шалимов.
Гусев родился 21 января 1947 года в Москве. Его отцом был артист Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР (в 1946 году присвоено имя его создателя Александра Александрова), всю войну выступал с концертными бригадами. С коньками Гусев познакомился после того, как отец привез ему их из Чехословакии в 1952 году.
В армейскую хоккейную школу Гусев пришел в девять лет, причем тренер Борис Афанасьев тогда посчитал, что ему еще рано играть. Однако мать Александра, работавшая в ЦСК МО бухгалтером, уговорила тренера взять ее сына в школу. Гусев дебютировал во взрослой команде ЦСКА в 1965 году в матче с московским "Динамо", тогда он вышел на лед ближе к концу игры. Защитник закрепился в составе армейцев не сразу - в 1965-1967 годах он выступал в СКА МВО в Калинине (ныне - Тверь), в 1967 году после сбора в Кудепсте главный тренер ЦСКА Анатолий Тарасов отправил Гусева с молодым Валерием Харламовым в выступавшую в третьей группе класса "А" (аналог одной из низших лиг) чемпионата СССР чебаркульскую "Звезду".
Там, на Урале, Гусев в 23 матчах набрал 12 очков по системе "гол+пас" (10+2) и помог вместе с Харламовым выиграть "Звезде" эту группу. Их игра запомнилась тренерам ЦСКА, который приезжал на матч со "Звездой" в рамках Кубка СССР. Вскоре Гусев и Харламов вернулись в Москву и доиграли сезон уже в ЦСКА.
"Это известный эпизод из их жизни. Вернуться опять в ЦСКА, когда тебя отправили в низшую лигу, не каждому дано. Оба обладали, прежде всего, боевым характером, отыграли они там великолепно. Сам тренер "Звезды" позвонил Тарасову, порекомендовал обратно их взять, потому что было видно, что они переросли уровень низшей лиги и принесли бы больше пользы советскому хоккею", - рассказал ТАСС игравший вместе с Гусевым и Харламовым в сборной СССР Александр Якушев.
Спасительный гол канадцам
После возвращения в Москву Гусев отыграл за ЦСКА порядка 10 лет. Его партнерами в обороне по сборной и клубу чаще всего были Виктор Кузькин, с которым Гусев отыграл в паре за сборную СССР Суперсерию 1972 года, и Владимир Лутченко. С Валерием Васильевым из "Динамо" Гусев провел большую часть Суперсерии 1974 года. Часто Гусев в ЦСКА и сборной играл в пятерке со звеном в составе Бориса Михайлова, Харламова и Владимира Петрова.
"Он был очень яркой фигурой в обороне, мы с ним играли не один год в одной пятерке. Владел первым пасом, завершающим броском, имел хорошее видение площадки, техничный, в меру жестковатый", - вспомнил Михайлов.
"Очень спокойный, соперники относились к нему с уважением, потому что он не давал никого в обиду, мог постоять за себя и за своих товарищей, с кем играл. По жизни был очень скромный парень, никогда не выпячивался, но если что, мог прийти к другу на помощь", - добавил Михайлов.
В ЦСКА Гусев стал семикратным чемпионом СССР (1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977) и трехкратным обладателем кубка страны (1968, 1969, 1973). В составе сборной СССР Гусев становился олимпийским чемпионом 1976 года и двукратным чемпионом мира и Европы (1973, 1974). Защитник вовремя забивал - в Суперсерии 1974 года его шайба позволила сравнять счет в четвертом матче (5:5). В 1976 году играл на Кубке Канады в составе сборной СССР, которая носила статус экспериментальной.
За сборную СССР Гусев в последний раз сыграл в 1977 году, когда национальная сборная стала бронзовым призером чемпионата мира, после чего последовали перемены в команде, включая тренерский штаб. Места в команде после прихода главного тренера Виктора Тихонова ему не нашлось.
После ЦСКА Гусев провел сезон в ленинградском СКА и завершил игровую карьеру. С 1984 по 1990 год работал в армейской команде в Калинине.
Фото: Вячеслав Ун Да-Син/ТАСС
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