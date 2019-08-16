Ольга Гальцова провела совещание по вопросу восстановления горячего водоснабжения в посёлке Подгорный
16 августа 2019 15:34
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На территории посёлка Подгорный проживают 1806 человек, расположены 23 многоквартирных дома. Из-за высокого износа инженерной инфраструктуры в посёлке Подгорный в 2011 году произошла аварийная ситуация на сетях горячего водоснабжения, повлекшая их размораживание, что привело к отсутствию централизованного горячего водоснабжения в 23 многоквартирных домах посёлка. Решение суда от 10.08.2012 года, обязывающее Администрацию сельского поселения Подгорное принять меры по восстановлению горячего водоснабжения в многоквартирных домах посёлка Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, до настоящего времени не исполнено.
За период 2011 по 2019 годы при участии министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области прорабатывалось 4 варианта
решения вопроса организации горячего водоснабжения в посёлке Подгорный, однако ни один из них так и не нашел своего воплощения по различным причинам.
В совещании приняли участие глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько, заместитель главы по вопросам ЖКХ Александр Мецкер, глава п. Подгорный Юрий Шурасьев, руководитель управления коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Лукьянов, а также инициативная группа жителей п. Подгорный.
В ходе обсуждения было найдено решение, которое позволит восстановить горячее водоснабжение в максимально возможные короткие сроки - установка индивидуальных газовых котлов в квартирах, которые будут обеспечивать помещения отоплением и горячим водоснабжением. Однако для этого необходимо согласие всех собственников каждого конкретного дома. Инициативной группе было рекомендовано провести общих сход граждан, а также собрания собственников домов.
Немаловажным остается вопрос финансирования переоборудования домов, так как в поселке проживают преимущественно пенсионеры. Ольга Гальцова
отметила, что, учитывая длительное неисполнение решения суда по восстановлению горячего водоснабжения, а также социальную напряженность по этому вопросу, будет ходатайствовать перед губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым и депутатами Самарской Губернской Думы о выделении бюджетных средств на решении коммунальных проблем Подгорного. Уполномоченный подчеркнула, что все необходимые документы нужно оформить в максимально короткие сроки, так как сейчас в регионе ведётся активная работа над бюджетом 2020 года.
"Социальная напряженность очень серьезная. Люди возмущены длительностью разрешения этого вопроса. Тот факт, что нет определенности как решать задачу по восстановлению горячего водоснабжения технически, говорит о несогласованности между органами власти. Нарушаются права наших граждан на благоустроенное проживание и мы будем добиваться решения вопроса по Подгорному в самое ближайшее время", - отметила Ольга Гальцова, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.
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