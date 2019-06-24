Ольга Гальцова проведет целевой прием по вопросам трудоустройства инвалидов

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Уполномоченным по правам человека в Самарской областии сотрудниками аппарата совместно с представителями Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Государственного казенного учреждения Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара», Государственной инспекции труда в Самарской области, членами Общественного совета по вопросам прав и свобод человека будет проводиться целевой прием по вопросам соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья при трудоустройстве.Прием будет осуществляться по предварительной записи. Телефон для записи на прием:, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.