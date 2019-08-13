Ольга Гальцова предложила освободить граждан без определенного места жительства от уплаты госпошлины при восстановлении паспорта

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В ходе заседания рассматривались вопросы о соблюдении прав лиц без определённого места жительства, утративших социальные связи, проблемные вопросы в реализации права обеспечения детей-сирот жильём, а также вопросы, связанные с реализацией Федерального закона "Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации".В адрес уполномоченных по правам человека в субъектах Приволжского федерального округа ежегодно поступают обращения от лиц без определенного места жительства и занятий либо в их интересах. В основном, это просьбы о временном приюте, гуманитарной помощи, восстановлении документов, содействии в назначении пенсий и пособий, решении жилищных вопросов, подтверждения гражданства Российской Федерации.В Самарской области за 1,5 года поступило 4 обращения с просьбой оказать содействие лицам БОМЖ.Одним из проблемных вопросов, возникающим при документировании лиц категории БОМЖ паспортом гражданина Российской Федерации, является необходимость оплаты государственной пошлины в размере 1500 рублей, так как таковых у лиц данной категории не имеется.Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова в ходе Координационного совета уполномоченных по правам человека в ПФО отметила, что в решении проблемы лиц БОМЖ необходим комплексный подход с участием госорганов и некоммерческих организаций.По мнению Ольги Гальцовой необходима инициатива о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части освобождения лиц БОМЖ (а также иныхкатегорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации) от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта взамен утраченного. На уровне региона необходимо принять изменения в программы по социальной защите населения с целью предоставления материальной помощи на изготовление фотографий для документирования паспортом лиц БОМЖ.Такое предложение было направлено председателю Самарской Губернской Думы Геннадию Котельникову.Предложение самарского омбудсмена было поддержано коллегами и планируется включить в список рекомендаций по итогам Координационного совета уполномоченных по правам человека в ПФО, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.