Ольга Гальцова посетит «Потаповский пансионат для инвалидов» в Красноярском районе

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В частности, планируется осмотреть новый корпус Потаповского отделения на 270 человек, который построен и готовится к сдаче в эксплуатацию.Выезд проходит в рамках исполнения рекомендаций координационного совета уполномоченных по правам человека 2018 года, в ходе которогорассматривались вопросы реализации прав граждан с нарушениями психического здоровья. В частности, было рекомендовано посетитьпсихоневрологические интернаты с целью проверки условий проживания в них инвалидов, обратив особое внимание на обеспечение их безопасности.В течение июня сотрудники Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, сотрудники аппарата, члены Общественного совета посетили 12 учреждений - пансионатов и психоневрологических диспансеров - в разных районах губернии. В инспекционных поездках участвовали Рудольф Галкин, Евгений Ханжин, Наталья Виктор, Андрей Морозов, Елена Дмитричкова, Галина Лукава.По итогам посещения Уполномоченным по правам человека в Самарской области будут даны рекомендации по совершенствованию работы по реализации прав инвалидов, а при наличии оснований – приняты меры по восстановлению нарушенных прав.Ситуация с соблюдением прав граждан в пансионатах и психоневрологических диспансерах будет отражена в специальном докладе Уполномоченного, который направляется Губернатору Самарской области, депутатам Самарской Губернской Думы, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, общественным и правозащитным организациям, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.