Ольга Гальцова: Как сделать юридическую помощь доступнее для граждан?

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В мероприятии приняла участие Уполномоченный по правам человека в Самарской области, член Совета Самарского регионального отделенияОбщероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»На заседании рассматривались вопросы совершенствования системы оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения в субъектах ПФО.Предложения, внесенные участниками заседания, в первую очередь, касались необходимости расширения доступности бесплатной юридической помощи для граждан. Было предложено рассмотреть вопрос о расширении либо отмене перечня вопросов, по которым гражданин, имеющий право на получение бесплатной юридической помощи, может ее получить.Также был поднят вопрос о повышении доступности не только бесплатной, но и платной юридической помощи. Этот вопрос рассматривался в двух аспектах – как финансовом, так и в географическом. Особо актуален он для сельских территорий. Бесплатная же юридическая помощь, там, где она не представлена государственным сегментом системы, должна как можно более широко оказываться адвокатским сообществом с использованием механизмов субсидирования.Отдельно был поставлен вопрос качества оказания бесплатной юридической помощи. Было предложено рассмотреть вопрос об установлении не только квалификационного ценза, но и требований по опыту работы для юристов, оказывающих помощь гражданам.Ольга Гальцова особо подчеркнула важность развития доступности качественной юридической помощи, как платной, так и бесплатной, чтобы удалить с рынка недобросовестных участников.Во многих субъектах Российской Федерации осуществляют деятельность организации, которые за большие деньги предлагают гражданам «юридическую помощь», сводящуюся, например, к «веерной рассылке» обращений без учета компетенции органов власти, в которые они направляются. И за такую услугу, которая не приводит к результату, с граждан взимаются десятки тысяч рублей, оформляются акты об оказании услуг. Претензии таким организациям правоохранительные и надзорные органы предъявить не могут, поскольку вся документация формально соответствует требованиям закона.Участники совещания высказали общее мнение, что противодействовать таким структурам необходимо и через правовое просвещение. В целом, институт правового просвещения должен развиваться не только в сторону его цифровизации, но и в сторону сохранения доступности просветительских материалов для категорий граждан, которые не так хорошо владеют новыми технологиями. Повсеместно должны создаваться «мобильные бригады» из специалистов, которые бы адресно оказывали необходимую помощь.В Самарской области такой опыт есть. Представители аппарата Уполномоченного по правам человека совместно с юридической клиникой Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева на постоянной основе выезжают в сельские поселения, где доступность юридической помощи самая низкая. Проводятся приемы граждан, оказываются юридические консультации, готовятся обращения в органы власти, исковые заявления. Востребованность таких мероприятий крайне высока. Необходимо, чтобы к этому присоединились органы власти и местного самоуправления, у которых обязанность оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь прямо установлена законом, передает пресс-служба УПЧ в СО.