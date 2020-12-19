Олег Тиньков сообщил о ремиссии по итогам обследования костного мозга

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Бизнесмен Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии по итогам обследования костного мозга, передает ТАСС.

"И вот - чудо, пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге, еще 15 лет такой анализ наука не имела. Это называется MRD, minimum residual disease. И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне. На кровяном ремиссия у меня уже как год, но это самый важный тест, значит донор работает и убивает все патогены", - в субботу написал Тиньков в своем Instagram.

Бизнесмен добавил, что прошло 163 дня с пересадки ему костного мозга, но впереди еще "большая работа", нужно "победить свой небольшой GvHD (реакция трансплантат против хозяина - прим. ТАСС), поменять группу крови на донорскую, восстанавливаться и реабилитироваться". "Лейкемия - это наверное самая ужасная болезнь, это не передать словами, я просто устал страдать, плакать и бояться, и в моменте полностью выхолощен. Именно поэтому мы решили создать фонд, который будет помогать взрослым, кому, как и мне не повезло, и у него обнаружился рак крови", - добавил Тиньков.

В конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог £20 млн ($36 млн). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей.

Позже Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии, что он продолжит бороться за свою жизнь, а его юридическая команда - готовить защиту в суде. 2 апреля представитель Тинькова сообщил, что основатель группы "Тинькофф" ушел с поста председателя совета директоров, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС