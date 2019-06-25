Олег Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС
25 июня 2019 22:44
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Он побил рекорд россиянина Юрия Маленченко, который за пять полетов провел на МКС 702 дня.
Кононенко вместе с канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн приземлились в Казахстане в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-11" после семимесячного пребывания на МКС.
"С радостью констатирую, что Олег Дмитриевич (Кононенко) - рекордсмен, который провел на борту МКС почти 737 суток. Больше такого результата пока ни у кого нет. Надеюсь, после реабилитации он продолжит свою работу в качестве космонавта и установит еще не один рекорд", - приводятся слова Власова в сообщении на сайте ЦПК.
Отмечается, что Кононенко уже прибыл из Казахстана в подмосковный Звездный городок, где в течение нескольких недель за состоянием его здоровья будут наблюдать врачи. Затем он пройдет послеполетную реабилитацию в одном из санаториев Сочи.
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