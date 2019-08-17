Около четырех тысяч человек пришли на согласованную акцию в Москве

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"Официальная часть митинга завершена, начинается неофициальная концертная часть", - заявил ведущий акции со сцены.Акция КПРФ получила название "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!" В митинге участвовали руководители КПРФ, депутаты Госдумы, известные политики и общественные деятели. По данным ГУ МВД, согласованная акция собрала порядка 4 тысяч человек.Лидер КПРФ, депутаты и политики, участвовавшие в митинге, покинули мероприятие. В неофициальной части выступают приглашённые артисты, среди которых Игорь Тальков-младший и Надежда Крыгина.Как передаёт корреспондент РИА Новости, те, кто решил не оставаться на концертную часть, спокойно покидают проспект Сахарова.Аакция проводится при участии ЦК КПРФ, Московского городского и областного комитета Коммунистической партии Российской Федерации, Союза советских офицеров, Движения в поддержку армии, ВЖС "Надежда России", Ленинского коммунистического союза молодежи РФ, ВСД "Русский Лад" при участии ряда левых, народно-патриотических общественных организаций.