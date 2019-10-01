Около "Самара Арены" открылся первый в городе инклюзивный игровой парк

105

В торжественной церемонии открытия приняли участие Заместитель председателя Правительства Самарской областив, представитель Coca-Cola в России, Президент Фонда помощи детям «Обнаженные сердца»Инклюзивный игровой парк в Самаре стал одним из 205 подобных пространств, открытых Фондом «Обнажённые сердца», и одним из восьми, созданных совместно с Coca-Cola в России после ЧМ-2018 в городах-организаторах мундиаля. Это стало частью социально-позитивного наследия после исторического для страны футбольного события. Новый парк занимает 3 900 м2 у западной трибуны «Самара Арены» (на аллее «Последняя миля», пересечение с 6-м проездом) и включает в себя просторные игровые и спортивные зоны. После торжественной церемонии открытия состоялся юнифайд-матч.Опробовать всепогодный искусственный газон футбольного поля вышли представители Правительства Самарской области, сотрудники Coca-Cola HBC Россия и подростки с ограниченными возможностями по здоровью. Специальными гостями стали полузащитники футбольного клуба «Крылья советов». На открытии присутствовали почетные гости, спортсмены Паралимпийской сборной РФ, кандидаты на участие в Паралимпийских играх 2020 года в Токио, мастера спорта международного класса по спорту с пода (плавание),Помимо Самары, подобные инклюзивные пространства уже открыты в Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани и Сочи, а до конца 2020 года появятся Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге. Предполагается, что каждый год такие парки в 11 городах будут посещать три миллиона человек. передает пресс-служба Coca-Cola HBC Россия.