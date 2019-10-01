Около "Самара Арены" открылся первый в городе инклюзивный игровой парк
1 октября 2019 19:07
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В торжественной церемонии открытия приняли участие Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, представитель Coca-Cola в России Светлана Нестеренко, Президент Фонда помощи детям «Обнаженные сердца» Ася Залогина.
Инклюзивный игровой парк в Самаре стал одним из 205 подобных пространств, открытых Фондом «Обнажённые сердца», и одним из восьми, созданных совместно с Coca-Cola в России после ЧМ-2018 в городах-организаторах мундиаля. Это стало частью социально-позитивного наследия после исторического для страны футбольного события. Новый парк занимает 3 900 м2 у западной трибуны «Самара Арены» (на аллее «Последняя миля», пересечение с 6-м проездом) и включает в себя просторные игровые и спортивные зоны. После торжественной церемонии открытия состоялся юнифайд-матч.
Опробовать всепогодный искусственный газон футбольного поля вышли представители Правительства Самарской области, сотрудники Coca-Cola HBC Россия и подростки с ограниченными возможностями по здоровью. Специальными гостями стали полузащитники футбольного клуба «Крылья советов» Дмитрий Кабутов и Данила Смирнов. На открытии присутствовали почетные гости, спортсмены Паралимпийской сборной РФ, кандидаты на участие в Паралимпийских играх 2020 года в Токио, мастера спорта международного класса по спорту с пода (плавание), Сергей Сухарев и Вячеслав Ленский.
Помимо Самары, подобные инклюзивные пространства уже открыты в Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани и Сочи, а до конца 2020 года появятся Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге. Предполагается, что каждый год такие парки в 11 городах будут посещать три миллиона человек. передает пресс-служба Coca-Cola HBC Россия.
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Комментарии
Социум
1 октября 2019 19:59
Министр иностранных дел России Сергей Лавров написал стихотворение «Выстрел в тайге», посвященное лесным пожарам. Социум
50
1 октября 2019 19:07
Новый парк включает в себя просторные игровые и спортивные зоны. После торжественной церемонии открытия состоялся юнифайд-матч. Социум
100
1 октября 2019 17:26
От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и активного долголетия! Социум
113
Здравоохранение
1 октября 2019 17:12
3-5 октября в отеле «7 Авеню» состоится открытие V международной конференции «Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика. Здравоохранение
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1 октября 2019 10:59
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