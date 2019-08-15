Около 50 пассажиров аварийно севшего в Подмосковье А321 сдали билеты

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Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта."Порядка 50 пассажиров вернули билеты. Здесь совместно с аэропортом и авиакомпанией был организован возврат денежных средств за билеты", - сказал Солодилин.Ранее он отметил, что семь пассажиров в 16.40 вылетели из Жуковского в Симферополь другим рейсом, 39 пассажиров были отправлены в аэропорт Домодедово, их разместили в гостинице, и в 20.25 спецрейсом они вылетят в крымскую столицу.Кроме того, добавил Солодилин, часть пассажиров сменила дату перелета. "Некоторые завтра, некоторые послезавтра будут отправляться из аэропортов Жуковский и Домодедово", - сказал он.Фото: ГУ МЧС по Московской области