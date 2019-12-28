"Один красивый, другой очень красивый": громкие расставания 2019 года
28 декабря 2019 16:26
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1. Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Разрыву предшествовали слухи о романе Купера с Леди Гагой, с которой он снимался в фильме "Звезда родилась". Российские пользователи соцсетей застыдили предполагаемую разлучницу, а потом превратили Инстаграм певицы в форум, где обсуждали насущные проблемы и делились житейскими советами.
2. Анджелина Джоли и Брэд Питт уже давно не живут вместе, но официально оформили развод лишь в этом году. Суд одобрил заявления о восстановлении "холостяцких" статусов актеров 12 апреля. Джоли и Питт решили завершить бракоразводный процесс, поскольку устали эмоционально.
3. "Ханна Монтана" Майли Сайрус и звезда "Голодных игр" Лиам Хемсворт расстались. Они были вместе десять лет, в декабре 2018-го тайно поженились, а почти через год после свадьбы разорвали отношения.
4. Сестра короля Иордании Абдаллы II и супруга шейха Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, принцесса Хайя шокировала весь мир этим летом, сбежав из дворца вместе с детьми. Пресса сообщала, что 45-летняя Хайя опасалась за свою жизнь, поскольку шейх заподозрил ее в измене с охранником.
5. Супермодель Белла Хадид рассталась с рэпером The Weekend. Официальной причиной разрыва назвали напряженные рабочие графики знаменитостей. С начала отношений в мае 2015-го пара уже успела разойтись на полтора года. Музыкант вернулся к Белле, но не прошло и года, как молодые люди перестали появляться вместе, а потом артист и вовсе отписался от девушки в инстаграме.
6. Бывший король Малайзии Мухаммад V распрощался с победительницей конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной, ради которого она приняла ислам и взяла имя Рихана. О том, что ее брак распался, россиянка прочитала в интернете. Экс-король разошелся с женой при помощи процедуры "тройной талак", согласно которой мусульманину достаточно трижды произнести слово "развод".
7. Британская певица Адель подала на развод с бизнесменом Саймоном Конекки после почти девяти лет отношений и трех лет брака и купила особняк в Беверли-Хиллз за 11 миллионов долларов. Бывшие супруги теперь живут практические через дорогу друг от друга.
8. Певица Пелагея рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным. "У всех случается, все мы делаем ошибки", — написала девушка в Инстаграм и выразила надежду на то, что им с мужем удастся сохранить уважение друг другу и быть хорошими родителями. Супруги прожили вместе три года, у них растет дочь.
9. Колин Ферт разошелся с супругой после 22 лет брака. "Колин и Ливия Ферт расстались. Они поддерживают близкую дружбу, их объединяет любовь к детям. Они просят уважать их право на частную жизнь. Дальнейших комментариев не будет", — заявили представители актера.
10. Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о расставании восьмого марта, а в июне официально расторгли брак. Разводу предшествовал скандал. Виторган и режиссер Константин Богомолов подрались из-за Собчак возле кафе в центре Москвы.
11. Николасу Кейджу не удалось побить рекорд Бритни Спирс: брак 55-летнего актера с 23-летней визажисткой Эрикой Коикэ продлился четыре дня (певица в 2004-м рассталась с избранником спустя 55 часов после свадьбы). Четвертый брак Кейдж заключил в марте в Лас-Вегасе, но на пятые сутки понял, что не готов к семейной жизни, и подал на развод.
12. Актриса Екатерина Климова разошлась с актером Гелой Месхи. Брак продлился четыре года. Теперь уже бывшие супруги расстались мирно. Ни имущество, ни общего ребенка они не делили.
13. Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев в сентябре сообщил о расставании с супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. "Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме", — сказал он.
14. Лолита Милявская в июле объявила о расставании с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Певица объяснила это решение тем, что они с мужем недостаточно работали над отношениями и им следовало вовремя обратиться к психологу. Супруги прожили в браке девять лет.
15. Самый известный американский тележурналист, 85-летний Ларри Кинг разводится с восьмой женой, актрисой и продюсером Шон Саутвик. Супруги, которые поженились в 1997 году, уже подавали на развод в 2010-м, но тогда передумали и сохранили брак.
16. Основатель Центра документального кино Софья Капкова и руководитель центра исследований экономики культуры и городского развития экономического факультета МГУ Сергей Капков мирно расстались после четырех лет брака. Причин развода бывшие супруги не называли.
17. Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин развелся с женой Алисой. О проблемах в семье стало известно после появления в сети скана заявления женщины в полицию. Алиса утверждала, что муж ей угрожает. В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что получили заявление и проводят проверку, но к чему она привела, неизвестно.
18. Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и его жена Марина расторгли брак после 17 лет совместной жизни. Марина написала в Инстаграм, что решение было обоюдным.
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