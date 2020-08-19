Один из крупнейших работодателей Самары «ОДК-Кузнецов» провел ярмарку вакансий

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Целью мероприятия стал набор квалифицированных специалистов в связи с растущей производственной программой и новымипроектами.В ПАО «ОДК-Кузнецов» ведется непрерывная работа по привлечению специалистов: ежегодно проводится целевой набор в колледжи и вузы Самарской области, действуют профориентационные программы для школьников и студентов, осуществляется взаимодействие с центром занятости, однако набор персонала в формате ярмарки вакансий проводится впервые.«Здесь у соискателей есть возможность не только оставить свое резюме и переговорить со специалистами дирекции по персоналу, на ярмарке работают представители практически всех подразделений предприятия, - рассказывает директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Галина Федорченко. – Им можно задать вопросы о специфике работы, выяснить условия и перспективы, возможности для обучения. Таким образом, за один день в одном месте соискатели получают комплексную информацию».В настоящее время ПАО «ОДК-Кузнецов» ведет прием более чем по 500 вакансиям.Задачи, стоящие перед предприятием – растущая производственная программа, проекты по проектированию и выпуску новых изделий для авиации, создание и выход на проектную мощность центров специализации – требуют качественных изменений в структуре персонала компании.«Модернизируется производство, строятся корпуса, завод загружен работой на долгие годы вперед, - комментирует генеральныйконструктор ПАО «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин. - Мы занимаемся разработкой двигателя нового поколения для стратегической авиации. Эти изделия станут основой программы серийного производства в будущем, поэтому сейчас нам нужны конструкторы, которые умеют работать с современными технологиями проектирования в виртуальной среде. Мы выходим на серийное производство двигателя НК-32 серии 02 для ракетоносца Ту-160. Данная программа также рассчитана на десятилетия, поэтому востребованы рабочие, технологи, специалисты по качеству».«ОДК-Кузнецов» требуются не только квалифицированные рабочие, технологи, инженеры-конструкторы, интерес к ярмарке проявили также руководители административных служб.«Экономика и финансы крупного машиностроительного предприятия, занятого в выполнении гособоронзаказа, – сфера ответственности опытных профессионалов данного направления, - поясняет директор по экономике и финансам ПАО «ОДК-Кузнецов» Николай Рябов. – Ярмарка дает нам возможность в неформальной обстановке предварительно переговорить с возможными соискателями, чтобы в дальнейшем пригласить их на работу или иметь ввиду на будущее, ведь у настоящих профессионалов всегда есть не только ответы на вопросы анкеты, но и собственный список вопросов, на многие из которых могут ответить только специалисты по направлению», передает пресс-служба «ОДК-Кузнецов».Фото: пресс-служба «ОДК-Кузнецов»