Я нашел ошибку
Главные новости:
В ОАК сообщили, что полет прошел в штатном режиме на высоте 9000 м, длился 2 часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний.
Глубокомодернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет
В ответ Пашаев заявил, что поражен наглости ведущего, и посоветовал ему "пообщаться с умными людьми".
"Очнитесь!": Соловьев резко осадил Пашаева. Видео
Это нужно для того, чтобы обеспечить ему наилучшую защиту со стороны полиции.
Навального привезли в Германию как «гостя канцлера»
Женщина за рулем иномарки нарушила ПДД и столкнулась с такси.
На пересечении Потапова и дублёра Ново-Садовой перевернулась иномарка с ребёнком
Также инфицированы ее муж и дочь.
СМИ: лидер украинской партии "Батькивщина" Тимошенко заразилась коронавирусом
Судьбу встречи решил гол Василия Пьянченко в начале второго тайма.
«Акрон» обыгрывает «Краснодар-2» в Жигулевске - 1:0
59 человек выписаны по выздоровлению, 1 человек скончался.
В Самарской области выявлено 64 новых заболевших коронавирусной инфекцией
За него единогласно проголосовали все члены Совета Директоров.
Евгений Калакуцкий – новый генеральный директор "Крыльев Советов"
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.1
0.33
EUR 87.73
0.3
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Стреляют, плавают, бегут: в Самаре проходит чемпионат ЦВО по офицерскому троеборью
СамГМУ покажет на фестивале «NAUKA 0+» увлекательный мир медицины
СОДБ проведет четвертые «Аксаковские онлайн-чтения»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

"Очнитесь!": Соловьев резко осадил Пашаева. Видео

23 августа 2020 15:45
139
В ответ Пашаев заявил, что поражен наглости ведущего, и посоветовал ему "пообщаться с умными людьми".
Как передает РИА Новости, телеведущий Владимир Соловьев и консультант Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев вступили в перепалку во время обсуждения деталей происшествия в эфире шоу "Соловьев LIVE" на YouTube.

Гость и ведущий поспорили о принадлежности ДНК, обнаруженной на подушке безопасности в джипе актера. Во время дискуссии Пашаев усмехнулся и сказал, что журналист напоминает ему его в молодости, когда адвокат еще работал корреспондентом и был "хуже Соловьева".
"Я на восемь лет вас старше! Какая ваша молодость? Там, где вы учились, я там преподавал! Очнитесь!" — резко отреагировал Соловьев.

В ответ Пашаев заявил, что поражен наглости ведущего, и посоветовал ему "пообщаться с умными людьми".



Фото:   соцсети
 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
23 августа 2020  15:45
В ответ Пашаев заявил, что поражен наглости ведущего, и посоветовал ему "пообщаться с умными людьми".
"Очнитесь!": Соловьев резко осадил Пашаева. Видео
В ответ Пашаев заявил, что поражен наглости ведущего, и посоветовал ему "пообщаться с умными людьми".  Социум
134
23 августа 2020  11:01
Туристам советуют выбирать для отдыха малоизвестные дикие пляжи.
Названы самые чистые курорты на побережье Черного моря. Видео
Туристам советуют выбирать для отдыха малоизвестные дикие пляжи.  Социум
238
22 августа 2020  23:09
Дежурство продлится всю ночь, оно связано с госпитализацией Алексея Навального.
Полиция круглосуточно дежурит у госпиталя, в котором находится Навальный
Дежурство продлится всю ночь, оно связано с госпитализацией Алексея Навального.   Социум
463
Весь список

Здравоохранение
23 августа 2020  12:51
59 человек выписаны по выздоровлению, 1 человек скончался.
В Самарской области выявлено 64 новых заболевших коронавирусной инфекцией
59 человек выписаны по выздоровлению, 1 человек скончался. Здравоохранение
369
22 августа 2020  21:25
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
565
22 августа 2020  18:29
Всего в регионе зафиксировано 7844 случая коронавируса. Выздоровели больше 70% пациентов - 6157 человек.
22 августа в регионе подтверждено 50 новых случаев коронавирусной инфекции
Всего в регионе зафиксировано 7844 случая коронавируса. Выздоровели больше 70% пациентов - 6157 человек. Здравоохранение
508
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
4591
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
5358
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
3878
Весь список
Туризм
13 августа 2020  10:58
Российские туристы во время пребывания в Турции должны носить медицинские маски
Российские туристы во время пребывания в Турции должны носить медицинские маски
 В случае заражения коронавирусной инфекцией их по оплаченному турпакету поместят в гостиничные обсерваторы.  Туризм
750
12 августа 2020  12:20
Самарская область – территория гостеприимства
Самарская область – территория гостеприимства
 Для привлечения туристов в регион был разработан ряд специальных предложений, которые уже пользуются популярностью у жителей и гостей области.  Туризм
823
11 августа 2020  13:24
В Ставропольском районе стартовал молодежный туристический проект «7 чудесных мест»
В Ставропольском районе стартовал молодежный туристический проект «7 чудесных мест»
 Первый выпуск проекта рассказывает о селе Жигули, в котором сохранились памятники культурного наследия графа Орлова.  Туризм
815
Весь список
Образование
21 августа 2020  19:00
Офис новых практик способствует созданию активной проектной базы, позволяющей учителям заниматься повышением квалификации и проводить собственную образовательную траекторию.
Самарские педагоги смогут получать дополнительное образование на базе проектного офиса «Самара. Цифра.ру»
Офис новых практик способствует созданию активной проектной базы, позволяющей учителям заниматься повышением квалификации и проводить собственную... Образование
864
21 августа 2020  15:11
В результате реализации этого проекта вуз наладит научно-исследовательское сотрудничество между учеными НИУ ВШЭ и нейрофизиологами СамГМУ.
НИУ ВШЭ и СамГМУ будут совместно исследовать мозг
В результате реализации этого проекта вуз наладит научно-исследовательское сотрудничество между учеными НИУ ВШЭ и нейрофизиологами СамГМУ.  Образование
667
20 августа 2020  21:01
Всероссийская студенческая весна пройдет в Ростове на Дону с 5 по 10 сентября.
Сформирована творческая команда, которая представит регион на Всероссийской студенческой весне
Всероссийская студенческая весна пройдет в Ростове на Дону с 5 по 10 сентября. Образование
629
Весь список

Культура
20 августа 2020  14:04
VII-й Самарский кинофестиваль 70/30 состоится
VII-й Самарский кинофестиваль 70/30 состоится
 4-5 сентября 2020 года в Центре российской кинематографии «Художественный» им.Т.А.Ивановой состоится VII-й Открытый Самарский фестиваль независимого кино 70/30. Культура
668
20 августа 2020  12:35
Состоится концерт солистов оперы для жителей и гостей Самары, проводящих пятничный вечер на Самарском Арбате – улице Ленинградской.
Опера в «Опере»: солисты Самарского театра оперы и балета выступят на крыше торгового центра на Ленинградской улице
Состоится концерт солистов оперы для жителей и гостей Самары, проводящих пятничный вечер на Самарском Арбате – улице Ленинградской. Культура
536
18 августа 2020  21:28
Традиционно один из концертов Мариинки стал благотворительным, это дар музыкантов медицинским работникам региона в благодарность за неоценимый вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией.
17 августа в САТОБ состоялись два концерта в рамках тура Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра
Традиционно один из концертов Мариинки стал благотворительным, это дар музыкантов медицинским работникам региона в благодарность за неоценимый вклад в борьбе с... Культура
859
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
5709
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
3716
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
3381
Весь список
Мода
19 июля 2020  10:42
Модные платья тренды 2020-2021
 Мода никогда не стоит на месте, постоянно появляются новые тренды, возвращаются старые. Не нужно слепо следовать этим трендам, ведь не все они подходят каждой... Мода
1066
4 июня 2020  15:45
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
На днях жительница Сызрани стала свидетельницей курьезной ситуации в одном из магазинов одежды.  Мода
2963
8 мая 2020  18:59
Военная обувь – особенности
 Весьма разнообразна  военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
2139
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин... Самарско-Тольяттинская агломерация
882
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты. Самарско-Тольяттинская агломерация
1239
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
9677
Весь список
Самара - Город - курорт
12 августа 2020  19:07
«Защити себя от солнца»
«Защити себя от солнца»
 Под таким названием 14 августа 2020 г. с 10.00 до 14.00 на набережной реки Волга у Некрасовского спуска состоится очередная профилактическая акция для жителей и... Самара - Город - курорт
1388
10 августа 2020  15:50
В одном из дворов Самары была замечена самая маленькая в мире птица
 Как уверяет сам автор видеоролика, это колибри. Каким образом птица оказалась на клумбе около подъезда жилого дома - неизвестно. Самара - Город - курорт
962
3 августа 2020  11:26
В Самарской области, как и в целом по России, упали продажи средств для похудения
В Самарской области, как и в целом по России, упали продажи средств для похудения
 Снижение продаж БАД и лекарств для похудения фиксируется с начала апреля. Так, среднее падение выручки в апреле составило примерно 7%, а уже в мае спрос... Самара - Город - курорт
1110
Весь список
Красота и стиль
14 июля 2020  11:07
Как ухаживать за ювелирными изделиями
Как ухаживать за ювелирными изделиями
 Ювелирные изделия относятся к предметам роскоши. Уход за ними требует соблюдения определённых правил.   Красота и стиль
2117
8 июля 2020  08:18
Перманентный макияж – Ренессанс Косметология
 Для каждой представительницы слабого пола быть неотразимой всегда – мечта, которая вполне может стать реальностью. Надежным помощником в этом станет... Красота и стиль
2403
15 июня 2020  22:49
Мужские футболки и майки — большой выбор на любой вкус
Даже если мужчина в силу работы постоянно выбирает официальную одежду, после трудовых будней он с удовольствием облачается в свободные вещи, оставляя в стороне... Красота и стиль
2257
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
3011
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
868
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
2738
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
5709
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
3716
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
3381
Весь список
Современная медицина
20 августа 2020  20:06
Диета при гепатите: как помочь организму?
Диета при гепатите: как помочь организму?
 Если у вас Hepatitis С и нет особой диеты, то для начала лучше всего начать со здоровой пищи и отказа от вредной. На все, что вы едите и пьете, должна воздействовать... Современная медицина
396
6 июля 2020  14:45
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
 В настоящее время многие люди задаются вопросом относительно того, нужен ли наматрасник на ортопедический матрас. Давайте в этом разберемся. Современная медицина
2186
9 марта 2020  10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
3251
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
4591
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
5358
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
3878
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
20694
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
4365
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
4386
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
4261
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
4975
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
7087
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
3779
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
3028
Весь список
Туризм в Самаре
2 июня 2020  08:10
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
 Многие люди обожают активный отдых и занятия спортом, а также рыбную ловлю и “тихую охоту”. Поэтому, для них всевозможные товары и аксессуары категории... Туризм в Самаре
4411
12 апреля 2020  19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
 Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
2461
12 апреля 2020  10:12
Музейно-выставочный центр Самара космическая - в топ-3 лучших космических музеев России
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
2433
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
19157
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
35483
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
42567
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
36882
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
34178
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
559
Над Самарой лётчики-асы показали фигуры высшего пилотажа
22 августа 2020  17:52 
Над Самарой лётчики-асы показали фигуры высшего пилотажа
В День Государственного флага РФ, 22 августа, жители областного центра стали свидетелями зрелищного выступления летчиков-асов.  Социум
574
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения
22 августа 2020  10:42 
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Государственного флага Российской Федерации
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения  Социум
631
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов.
20 августа 2020  16:24 
В Самаре состоялось заседание оргкомитета по подготовке международного патриотического проекта «Самарское знамя»
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов. Политика региона
705
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.
20 августа 2020  14:26 
Впервые за 37 лет в Самарской области возобновилась работа санавиации
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.  Здравоохранение
714
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
554
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения
22 августа 2020  10:42 
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Государственного флага Российской Федерации
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения  Социум
630
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.
20 августа 2020  19:57 
Дмитрий Азаров поручил провести проверку нарушений, связанных с реализацией свинины во время АЧС
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.  Политика региона
733
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1896
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1849
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
2055
Весь список
Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
904
19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
4771
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
3063
Весь список