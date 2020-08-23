"Очнитесь!": Соловьев резко осадил Пашаева. Видео

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Гость и ведущий поспорили о принадлежности ДНК, обнаруженной на подушке безопасности в джипе актера. Во время дискуссии Пашаев усмехнулся и сказал, что журналист напоминает ему его в молодости, когда адвокат еще работал корреспондентом и был "хуже Соловьева"."Я на восемь лет вас старше! Какая ваша молодость? Там, где вы учились, я там преподавал! Очнитесь!" — резко отреагировал Соловьев.В ответ Пашаев заявил, что поражен наглости ведущего, и посоветовал ему "пообщаться с умными людьми".Фото: соцсети