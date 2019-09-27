Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
27 сентября 2019 23:59
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"Сегодня на проходной СИЗО "Лефортово" Кудрявцева встретили родные, они уже едут домой",- написал он на свой странице в Facebook.
Сотрудник ЦНИИмаша Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект.
Следствие использовало письмо из почты Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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