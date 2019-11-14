Обучение сотрудников в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» повышает эффективность производства

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Более 30 предприятий региона заключили с министерством труда, занятости и миграционной политики договоры на организацию обучения 2123 работников. Почти 600 человек уже завершили обучение.«Национальный проект позволяет повысить квалификацию сотрудников и, соответственно, производительность труда и эффективность работы предприятия, за счет средств субсидий, которые предоставляются в целях возмещения затрат на обучение», - пояснила министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина.Среди активных участников мероприятий нацпроекта - АО «Самарская кабельная компания». Предприятие заключило договор с центром занятости населения Самары на повышение квалификации 102 сотрудников. На производстве внедряются новые материалы и новое оборудование, каждый должен быть уверенным пользователем ПК, поэтому здесь создается несколько групп обучающихся по различным направлениям: от курсов по компьютерной грамотности до технологии обработки пластических масс. Организовано тесное взаимодействие с профильными факультетами ведущих вузов области попрофессиональной переподготовке и повышению квалификации работников предприятия.Есть конкретные практические результаты. Так, на одном из участков по производству автомобильных проводов, благодаря повышению квалификации сотрудников удалось увеличить выработку на 22%.Валерий Уткин – заместитель начальника одного из цехов завода, еще несколько месяцев назад был сменным мастером. Он прошел обучение и, используя полученные знания, принял участие в разработке новых стандартов для производства, а затем – получил новую должность.«После обучения наши сотрудники стали вносить рационализаторские предложения по своим участкам работы, - рассказал Валерий, - многие из них внедряются, что помогает сократить затраты времени, повысить производительность. А самые активные работники – идут на повышение», передает пресс-служба облправительства.