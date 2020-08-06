Общественники организовали для тольяттинской молодежи встречу с художником Байрамом Саламовым

Общественники организовали для тольяттинской молодежи, творческую встречу в арт-галерее художника Байрама Саламова. В мероприятии приняли участие представители Общественного совета областного главка: председатель Александр Шахов, председатель регионального отделения «Союза журналистов России» Ирина Цветкова, народный артист России, заслуженный деятель искусств и композитор Марк Левянт, исполнитель народных азербайджанских мелодий Нурмагамед Алескеров и ребята, которые интересуются живописью и посвящают много времени искусству.
Байрам Саламов не только показал школьникам свои картины, но и провел для них настоящий мастер класс. Прямо на глазах у гостей, художник сотворил невероятную картину, впечатлив присутствующих своей техникой рисования. За считанные минуты на месте пустого холста оказался прекрасный цветочный натюрморт, который отлично вписывался в антураж галереи. По окончанию мероприятия художник вручил свою работу народному артисту России Марку Левянту. Во время мастер класса, Ирина Владимировна активно учавствовала в обсуждениях работы художника, задавала вопросы мастеру и общалась с молодыми творческими людьми.
Насыщенные цвета, невообразимые сочетания красок были не только изображены на картинах живописца, но и проявлялись на многих предметах декора и мебели. Одним из необычных элементом галереи, был «музыкальный уголок», в котором расположилось пианино, на котором были изображены танцующие фигуры, а над ним коллекция старинных музыкальных инструментов. На таком ярком пианино, не смог отказать в удовольствии сыграть Марк Григорьевич Левянт. Народный артист России, с радостью исполнил композицию, которая еще больше вдохновила всех гостей на творческие идеи, зрители подпевали музыканту и дарили ему громкие аплодисменты.
Ашуг Нурмагамед рассказал об истории своего удивительного инструмента саз, который является одним из наиболее старинных музыкальных инструментов Азербайджана народного происхождения и исполнил на нем народную мелодию. Зрители поддержали его аплодисментами и засыпали вопросами об особенностях игры на старинном азербайджанском инструменте, которому уже более ста лет.
По окончании творческой встречи гости еще долго не могли разойтись, все с удовольствием фотографировались с участниками встречи, с самим художником и его прекрасными работами, брали автографы и разговаривали о живописи, интересуясь, что больше всего вдохновляет мастера и как ему удается так красочно и насыщено рисовать свои картины, используя разные техники письма. Присутствующие делились своими впечатлениями и не отходили от организаторов мероприятия, отмечая, что подобные встречи очень важны и полезны для молодого поколения, они мотивируют больше узнавать об искусстве и творчески развиваться. Закончилось мероприятие общим фотографированием, после чего художник подарил каждому желающему большой альбом с репродукциями своих работ, подписав на память.
Председатель Общественного совета при областном главке, Александр Шахов отметил, что подобные мероприятия в рамках всероссийской акции МВД России «Каникулы с Общественном советом» проходят на постоянной основе, и в первую очередь направлены на развитие и воспитание у молодого поколения чувства гордости за свою Родину, любви к искусству, повышение правовой грамотности и на поддержание здорового образа жизни, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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