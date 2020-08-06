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Общественники организовали для тольяттинской молодежи встречу с художником Байрамом Саламовым

6 августа 2020 20:46
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Прямо на глазах у гостей, художник сотворил невероятную картину, впечатлив присутствующих своей техникой рисования.
Общественники организовали для тольяттинской молодежи, творческую встречу в арт-галерее художника Байрама Саламова. В мероприятии приняли участие представители Общественного совета областного главка: председатель Александр Шахов, председатель регионального отделения «Союза журналистов России» Ирина Цветкова, народный артист России, заслуженный деятель искусств и композитор Марк Левянт, исполнитель народных азербайджанских мелодий Нурмагамед Алескеров и ребята, которые интересуются живописью и посвящают много времени искусству.

Байрам Саламов не только показал школьникам свои картины, но и провел для них настоящий мастер класс. Прямо на глазах у гостей, художник сотворил невероятную картину, впечатлив присутствующих своей техникой рисования. За считанные минуты на месте пустого холста оказался прекрасный цветочный натюрморт, который отлично вписывался в антураж галереи. По окончанию мероприятия художник вручил свою работу народному артисту России Марку Левянту. Во время мастер класса, Ирина Владимировна активно учавствовала в обсуждениях работы художника, задавала вопросы мастеру и общалась с молодыми творческими людьми.

Насыщенные цвета, невообразимые сочетания красок были не только изображены на картинах живописца, но и проявлялись на многих предметах декора и мебели. Одним из необычных элементом галереи, был «музыкальный уголок», в котором расположилось пианино, на котором были изображены танцующие фигуры, а над ним коллекция старинных музыкальных инструментов. На таком ярком пианино, не смог отказать в удовольствии сыграть Марк Григорьевич Левянт. Народный артист России, с радостью исполнил композицию, которая еще больше вдохновила всех гостей на творческие идеи, зрители подпевали музыканту и дарили ему громкие аплодисменты.

Ашуг Нурмагамед рассказал об истории своего удивительного инструмента саз, который является одним из наиболее старинных музыкальных инструментов Азербайджана народного происхождения и исполнил на нем народную мелодию. Зрители поддержали его аплодисментами и засыпали вопросами об особенностях игры на старинном азербайджанском инструменте, которому уже более ста лет.

По окончании творческой встречи гости еще долго не могли разойтись, все с удовольствием фотографировались с участниками встречи, с самим художником и его прекрасными работами, брали автографы и разговаривали о живописи, интересуясь, что больше всего вдохновляет мастера и как ему удается так красочно и насыщено рисовать свои картины, используя разные техники письма. Присутствующие делились своими впечатлениями и не отходили от организаторов мероприятия, отмечая, что подобные встречи очень важны и полезны для молодого поколения, они мотивируют больше узнавать об искусстве и творчески развиваться. Закончилось мероприятие общим фотографированием, после чего художник подарил каждому желающему большой альбом с репродукциями своих работ, подписав на память.

Председатель Общественного совета при областном главке, Александр Шахов отметил, что подобные мероприятия в рамках всероссийской акции МВД России «Каникулы с Общественном советом» проходят на постоянной основе, и в первую очередь направлены на развитие и воспитание у молодого поколения чувства гордости за свою Родину, любви к искусству, повышение правовой грамотности и на поддержание здорового образа жизни, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области. 

Видео здесь.



Фото:    пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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Комментарии


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Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
6 августа 2020  18:05 
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
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Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
6 августа 2020  14:01 
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
 17 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Здравоохранение
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За сутки в Самарской области подтверждены 44 новых случая COVID-19
6 августа 2020  11:53 
За сутки в Самарской области подтверждены 44 новых случая COVID-19
 К сожалению, умер еще один пациент.  Выздоровели за сутки 64 человека. Здравоохранение
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В Самарскую область приехали финалисты конкурса по планировке территории вокруг «Самара-Арены»
6 августа 2020  10:54 
В Самарскую область приехали финалисты конкурса по планировке территории вокруг «Самара-Арены»
 Площадка может также стать центром деловой активности, здесь могут появиться выставочные пространства, культурные, спортивные, развлекательные центры. Благоустройство региона
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Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.
6 августа 2020  18:09 
Дмитрий Азаров договорился с гендиректором завода "Тяжмаш" о финансировании капремонта ДК "Авангард"
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.  Благоустройство региона
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Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
6 августа 2020  18:05 
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
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Члены комиссии рассмотрели вопросы, связанные с адаптацией детей-сирот после выхода из интерната, профилактикой правонарушений среди подростков.
6 августа 2020  17:51 
Виктор Кудряшов провел заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних
Члены комиссии рассмотрели вопросы, связанные с адаптацией детей-сирот после выхода из интерната, профилактикой правонарушений среди подростков.  Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Новости Тольятти
6 августа 2020  18:05
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
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4 августа 2020  11:06
В Тольятти прошел фольклорно-этнографический фестиваль-практикум «Благодатное лето. Жигули – 2020 г.»
 Фестиваль в 2020 году проходит уже более пяти месяцев и включает ряд ярких мероприятии, посвященных возрождению традиции русского народа.  Новости Тольятти
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3 августа 2020  10:54
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
Участники рейда зафиксировали отсутствие у некоторых продавцов перчаток и дезинфицирующих средств, вывесок со сведениями о продавце и бесплатных одноразовых... Новости Тольятти
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