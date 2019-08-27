Общая сумма штрафов, вынесенных «коллекторам» СО, составила почти 1 миллион 300 тысяч рублей
27 августа 2019 15:59
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За 7 месяцев 2019 года в отдел поступило уже 566 обращений граждан, жалующихся на работу сотрудников «коллекторских» агентств. В основном жалобы касаются превышения количества телефонных звонков.
Работниками Службы было проведено 26 внеплановых проверок организаций, занимающихся взысканием задолженностей. Судами г. Самары и Самарской области рассмотрено 34 дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Общая сумма административного штрафа,
наложенного на нарушившие права граждан организации, составила 1 миллион 300 тысяч рублей.
Столкнувшись с проблемой взаимодействия с «коллекторами», жители региона всегда могут обратиться в Управление ФССП России по Самарской области. Отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления, рассмотрит обращение и примет соответствующие меры, чтобы защитить права и законные интересы граждан региона.
Управление ФССП России по Самарской области напоминает. Непосредственное взаимодействие с должником (личные встречи, телефонные переговоры) допускается:
– в рабочие дни с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9 до 20 часов по местному времени;
– не более одной личной встречи в неделю;
– не более одних телефонных переговоров в сутки;
– не более двух телефонных переговоров в неделю;
– не более восьми телефонных переговоров в месяц.
Направление смс-уведомлений, телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, возможно:
– в рабочие дни в период с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 9 до 20 часов по местному времени;
– не более двух раз в сутки;
– не более четырех раз в неделю;
– не более шестнадцати раз в месяц.
Если вам стало известно о нарушении действующего законодательства со стороны лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, вы можете сообщить об этом в УФССП России по Самарской области в отдел по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей. Он располагается по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, т. 8 (846) 266-62-35, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
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