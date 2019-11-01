Обрушение дороги Волжский-Курумоч обошлось Рейнюку в полмиллиона
1 ноября 2019 23:08
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Генподрядчик проблемы в ситуации не увидел и обвинил СМИ в преувеличении масштаба ситуации. «Ничего там не обрушилось, дожди идут, немножко склон подмыло, это чисто производственная история. Там нет федерального значения, это поселок Береза, немного смыло песок, это устранимо. Мне минстрой выдал предписание на три недели, чтобы мы это устранили. Дорога не обрушилась, это просто свод смыло дождем, я там подсыплю песок, землю и засею травой», — пояснял в августе «СО» Сергей Рейнюк.
Как затем уточнил для «СО» министр транспорта Самарской области Иван Пивкин, чье ведомство и являлось заказчиком строительства дороги, по условиям договора, обрушившуюся часть восстановило ГКП СО «АСАДО», а подрядчик затем просто вернет ему деньги. Судя по всему, так и вышло. В середине октября «АСАДО» подало к «С.И.Т.И.» иск в областной арбитраж, где потребовало взыскать с компании 573,9 тыс. рублей. В материалах дела пока не раскрывается, о каком объекте идет речь, но судя по всему, именно об обрушившемся участке дороги.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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