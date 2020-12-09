Обращение генерального директора Почты России

Дорогой клиент!
Этот непростой год близится к концу. Впереди долгожданные праздники, в преддверии которых я хочу попросить, чтобы мы сделали друг другу один важный подарок — позаботились о здоровье.
В каждом почтовом отделении мы принимаем максимальные меры защиты: несколько раз в день обрабатываем поверхности, оборудовали каждое помещение санитайзером, наши сотрудники носят маски и перчатки.
Пожалуйста, и Вы носите маску и соблюдайте дистанцию!
Почта России всегда рада видеть Вас в отделениях, однако ради сохранения жизни и здоровья клиентов и наших сотрудников мы не сможем обслужить посетителя без маски, а также превысить безопасное количество людей в помещении.
Накануне Нового года люди ходят на Почту, чтобы получить заказанные в интернет-магазинах подарки для родных и близких, отправить письма и посылки, проверить налоги и провести оплату услуг. Но сегодня каждый наш выход из дома — это ответственность. Ответственность за здоровье людей, которых мы случайно встретим, и за здоровье близких, которые ждут нас дома.
Снизить риск можно с помощью дистанционных сервисов Почты. Если же визит в отделение необходим, воспользуйтесь услугой предварительной записи и заранее заполните нужные бланки в мобильном приложении. Это приятно сократит время обслуживания.
Желаю Вам здоровья в новом году!
Спасибо, что выбрали Почту России!
Максим Акимов,
Генеральный директор АО «Почта России»
Добавить комментарий