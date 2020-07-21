Обращение Управления гражданской защиты к жителям Самары

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Купаться рекомендуется на специально оборудованных пляжах города:1. Пляж на р. Волга от спуска по ул. Ленинградской до спуска по ул. Вилоновской.2. Пляж на р. Волга от спуска по ул. Маяковского до спуска по ул. Первомайской.3. Пляж на р. Волга от спуска по ул. Осипенко до дамбы Силикатного оврага, напротив стелы «Ладья».4. Пляж на р. Волга в районе Загородного парка.5. Пляж на р. Волга на спуске по ул. Советской Армии.6. Пляж на р. Волга на спуске Барбошина поляна.7. Пляж на р. Волга в районе СФГУП «Санаторий Можайский».8. Пляж на р. Волга в Красноглинском районе, за дамбой на о. Серный.Время работы спасательных постов на городских пляжах:- с 15.06.2020 по 30.08.2020 с 09.00 до 21.00;- с 01.09.2020 по 15.09 2020 с 09.00 до 20.00.Напоминаем горожанам и гостям города Самара правила поведения при купании.Купаться разрешено только в местах, оборудованных для купания, при этом:- соблюдать правила безопасности при купании;- не допускать переохлаждения и перегрева тела;- оказывать помощь терпящему бедствие на воде;- уделять повышенное внимание детям;- лица не умеющие плавать должны купаться в специально отведенных местах;- дети должны находиться под постоянным присмотром взрослых, на городских пляжах имеются специально выделенные места для их купания.Если нет поблизости оборудованного пляжа, а вы все же приняли решение окунуться в воду надо выбрать безопасное место с твердым песчаным не засоренным дном, постепенным уклоном, но только на оборудованных пляжах вам гарантируется профессиональная помощь спасателей. Если захватило течение, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть по течению, постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу.Отдыхающим на воде ЗАПРЕЩАЕТСЯ:- прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоёма;- заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы;- устраивать в воде опасные игры;- далеко отплывать от берега на надувных средствах, если вы не умеете плавать;- купаться в местах, где купание запрещено;- подавать ложные сигналы тревоги;- бросать в воду и на территории пляжа банки, стекло, другие опасные предметы;- в местах массового купания людей использовать рыболовные снасти (сети, спиннинги, закидушки и др.);- кататься на самодельных плотах;- употреблять спиртные напитки на пляже, входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;- подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам;- оставлять детей без присмотра.Помните! Соблюдая эти несложные правила, вы обезопасите себя, своих родных и близких от непоправимых последствий!Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи:Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) - 930-81-12;Единый номер экстренных служб - «112» (возможен вызов без sim карты);МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14, 992-99-99;Скорая медицинская помощь – 03, 103, 89171443574, передает пресс-служба горадминистрации.