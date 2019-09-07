Обнародован полный список участников обмена между Россией и Украиной
7 сентября 2019 20:08
143
Появились полные списки лиц, которые сегодня были обменяны Москвой и Киевом, передает life.ru. Эти данные опубликовала пресс-служба президента Украины.
Украине были переданы следующие лица:
Роман Сущенко
Олег Сенцов
Александр Кольченко
Владимир Балух
Станислав Клых
Николай Карпюк
Алексей Сизонович
Павел Гриб
Эдем Бекиров
Евгений Панов
Артур Панов
Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск"
Юрий Безъязычный, моторист-электрик
Андрей Артеменко, старший комендор
Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик
Богдан Головаш, выпускник ИВМС
Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
Василий Сорока, капитан, находился на борту МБАК "Бердянск"
Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь"
Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик
Сергей Цыбизов, комендор-сигнальщик
Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части — начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
Владислав Костишин, выпускник ИВМС
Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород"
Андрей Драч, капитан, находился на борту МБАК "Никополь"
Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу"
Михаил Власюк, моторист-электрик
Виктор Беспальченко, комендор
Владимир Терещенко, комендор
Евгений Семидоцкий, марсовый
Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения
Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.
Владимир Варимез, старший радиотелеграфист УК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.
Сергей Чулиба, командир отделения мотористов УК "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения
Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования.
В список доставленных в Россию, вошли также 35 человек:
Владимир Цемах
Кирилл Вышинский
Виктор Агеев (13.09.1995)
Александр Баранов (11.08.1983)
Аслан Басханов (06.04.1966)
Елена Бобовая (26.04.1972)
Андрей Васьковский (25.12.1991)
Руслан Гаджиев (10.02.1973)
Владимир Галич (18.01.1948)
Сергей Гнатьев (13.04.1988)
Анна Дубенко (18.08.1982)
Станислав Ежов (22.06.1978)
Аркадий Жидких (19.11.1967)
Игорь Кимаковский (28.04.1972)
Ольга Ковалис (07.08.1968)
Сергей Коверник, 16.02.1978
Дмитрий Кореновский (18.03.1972)
Андрей Костенко (18.09.1984)
Алексей Лазаренко (13.10.1985)
Сергей Лазарев (07.05.1957)
Юрий Ломако (04.02.1961)
Петр Мельничук (12.07.1972)
Евгений Мефедов (22.05.1983)
Максим Одинцов (25.04.1983)
Юлия Просолова (13.07.1988)
Александр Ракущин (19.03.1963)
Антонина Родионова (06.09.1969)
Александр Саттаров (28.12.1980)
Алексей Седиков (10.10.1979)
Тарас Синичак (24.06.1977)
Александр Тарасенко (10.07.1970)
Андрей Третьяков (18.10.1973)
Виктор Федоров (18.07.1969)
Денис Хитров (28.04.1977)
Павел Черных (04.08.1975)
Омбудсмен Татьяна Москвалькова назвала сегодняшний обмен исторической акцией.
Украине были переданы следующие лица:
Роман Сущенко
Олег Сенцов
Александр Кольченко
Владимир Балух
Станислав Клых
Николай Карпюк
Алексей Сизонович
Павел Гриб
Эдем Бекиров
Евгений Панов
Артур Панов
Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск"
Юрий Безъязычный, моторист-электрик
Андрей Артеменко, старший комендор
Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик
Богдан Головаш, выпускник ИВМС
Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
Василий Сорока, капитан, находился на борту МБАК "Бердянск"
Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь"
Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик
Сергей Цыбизов, комендор-сигнальщик
Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части — начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
Владислав Костишин, выпускник ИВМС
Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород"
Андрей Драч, капитан, находился на борту МБАК "Никополь"
Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу"
Михаил Власюк, моторист-электрик
Виктор Беспальченко, комендор
Владимир Терещенко, комендор
Евгений Семидоцкий, марсовый
Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения
Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.
Владимир Варимез, старший радиотелеграфист УК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.
Сергей Чулиба, командир отделения мотористов УК "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения
Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования.
В список доставленных в Россию, вошли также 35 человек:
Владимир Цемах
Кирилл Вышинский
Виктор Агеев (13.09.1995)
Александр Баранов (11.08.1983)
Аслан Басханов (06.04.1966)
Елена Бобовая (26.04.1972)
Андрей Васьковский (25.12.1991)
Руслан Гаджиев (10.02.1973)
Владимир Галич (18.01.1948)
Сергей Гнатьев (13.04.1988)
Анна Дубенко (18.08.1982)
Станислав Ежов (22.06.1978)
Аркадий Жидких (19.11.1967)
Игорь Кимаковский (28.04.1972)
Ольга Ковалис (07.08.1968)
Сергей Коверник, 16.02.1978
Дмитрий Кореновский (18.03.1972)
Андрей Костенко (18.09.1984)
Алексей Лазаренко (13.10.1985)
Сергей Лазарев (07.05.1957)
Юрий Ломако (04.02.1961)
Петр Мельничук (12.07.1972)
Евгений Мефедов (22.05.1983)
Максим Одинцов (25.04.1983)
Юлия Просолова (13.07.1988)
Александр Ракущин (19.03.1963)
Антонина Родионова (06.09.1969)
Александр Саттаров (28.12.1980)
Алексей Седиков (10.10.1979)
Тарас Синичак (24.06.1977)
Александр Тарасенко (10.07.1970)
Андрей Третьяков (18.10.1973)
Виктор Федоров (18.07.1969)
Денис Хитров (28.04.1977)
Павел Черных (04.08.1975)
Омбудсмен Татьяна Москвалькова назвала сегодняшний обмен исторической акцией.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 сентября 2019 22:31
Проходят последние подготовительные репетиции перед Парафестивалем «ТЕАТР -территория равных возможностей». Социум
104
7 сентября 2019 20:08Обнародован полный список участников обмена между Россией и Украиной
Омбудсмен Татьяна Москвалькова назвала сегодняшний обмен исторической акцией. Социум
142
7 сентября 2019 19:53
На тематических площадках студенческого фестиваля «Мы – будущее России» учебные заведения региона презентовали свои научные разработки. Социум
183
Здравоохранение
6 сентября 2019 15:31
Узнать правду за 15 минут! В ближайшее воскресенье в Струковском саду состоится профилактическая акция «Знать о ВИЧ – значит жить!». Здравоохранение
366
6 сентября 2019 10:48
Возраст потенциального донора 18+. Здравоохранение
207
5 сентября 2019 20:10
Принято решение о выделении дополнительных средств для окончания ремонтных работ, главному врачу больницы поручено лично контролировать соблюдение сроков и... Здравоохранение
323
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14353
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14296
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14381
Туризм
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
256
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
322
26 августа 2019 11:56
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
273
Образование
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
616
5 сентября 2019 20:34
«Точки роста» в образовательных учреждениях создаются благодаря национальному проекту «Образование». Всего такие кабинеты появятся в 45 школах... Образование
320
5 сентября 2019 16:36
Опорный университет первым из вузов региона реализует совместную программу с ведомством. Образование
293
Культура
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
270
7 сентября 2019 16:07
Авторы работ — студенты вузов и ссузов Самарской области. Культура
236
7 сентября 2019 13:19
Работы участников представлены в номинациях живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Культура
252
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15056
Мода
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
65
4 сентября 2019 19:11
Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения. Мода
65
21 августа 2019 21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только. Мода
100
Видео
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
276
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
517
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
367
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
339
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
573
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1539
Фоторепортажи
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
270
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
619
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
478
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2234
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
434
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
714
Мероприятия