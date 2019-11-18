Областной профсоюз госслужащих переизбрал Логуа досрочно

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В пресс-службе профсоюза перенос сроков объяснили «объективными причинами»: «В условиях постоянной оптимизации и реорганизации госучреждений, шесть месяцев, оставшихся до ранее утвержденной даты конференции, ставят под угрозу сохранение избранных делегатов, а следовательно — и проведение отчетно-выборной конференции».Источники «СО» ОНЛАЙН в свою очередь связывают перенос со смертью в сентябре прежнего руководителя Федерации профсоюзов Самарской области Павла Ожередова. По их словам, после избрания нового председателя тот мог бы повлиять и на процессы смены власти в отраслевых профсоюзах, включая организацию госслужащих.Областной организации профсоюза работников госучреждений в прошлом году исполнилось 100 лет, датой ее создания принято считать 20 апреля 1918 года. В настоящий момент организация насчитывает более 31 тысячи членов.Фото: