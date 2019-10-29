Областная научная библиотека приглашает на учебный бал всех, кто любит танцевать

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Участники проекта исполнят бальные танцы: полонез, падеграс, вальс-контрданс, польку-тройку и многие другие, демонстрируя навыки, которые они уже успели приобрести на занятиях по салонным танцам. Обучает грациозным бальным движениям преподаватель проекта «Золотая осень», художественный руководитель танцевальной школы «Ретро-стиль» Валентина Федоровна Абрамова.Ведущими бала в этот вечер будет Валентина Абрамова, а пару ей составит Константин Грачков, художественный руководитель театра «Город».В ходе вечера перед гостями библиотеки выступит Танцевальный ансамбль «Ретро-стиль». Завершит бал подвижный флешмоб, который представит попурри бальных салонных танцев.На учебный бал «В вихре танца» организаторы приглашают всех, кто интересуется классическими бальными танцами, тех, кто когда-то учился вальсировать или просто всегда мечтал ощутить себя светским человеком, блиставшим в просторных залах рядом с любимыми литературными героями – Евгением Онегиным, Григорием Печориным, Наташей Ростовой, Анной Карениной...Мероприятие проходит в рамках реализации грантового проекта при поддержке благотворительного фонда «Хорошие истории» на средства, предоставленные АО«Райффайзенбанк».Стоит отметить, что характерной особенностью учебного бала является эффективная интеграция представителей «серебряного возраста» в активную, современную жизнь, наполненную интересными культурными событиями, музыкой, танцами и приятным общением, передает пресс-служба СОУНБ.