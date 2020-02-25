Областная научная библиотека представит проект «Пространство открытого чтения»

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Мероприятие состоится в рамках празднования 160-летнего юбилея библиотеки.Основная цель проекта – создание максимально комфортной обстановки для работы с информацией и оперативное предоставление спектра библиотечных продуктов и сервисов в одном месте и для всех категорий читателей. На презентацию пространства открытого чтения приглашен министр культуры Самарской области Б. А. Илларионов. Среди гостей мероприятия – руководители вузов, деятели науки и культуры, представители библиотечного сообщества.В программе презентации: знакомство с ресурсами и сервисами Пространства открытого чтения в режиме нон-стоп, проведение мастер-классов для пользователей. Гостей библиотеки научат принципам работы с уникальными краеведческими ресурсами «Скат», «Семейство Аксаковых», базой данных «Репрессированная наука», где содержится информация о печатных материалах, посвященных деятелям науки и техники, подвергшимся политическим репрессиям в 20–50-е годы XX века. Также в обновленном зале можно получить доступ к Электронной библиотеке диссертаций (раньше для этого необходимо было ехать в Москву), платформе Web of Science, системе IPRbooks и другим ценнейшим ресурсам.Представители различных профессий и сфер деятельности благодаря широкому спектру сервисов смогут за несколько минут найти самую подробную информацию, получить грамотную библиографическую справку и список литературы для дальнейшей работы с ресурсами СОУНБ, находясь в Пространстве открытого чтения. Кроме того, специалисты расскажут, как получить удаленный доступ к части полезных электронных библиотек.В завершение презентации гостям СОУНБ будет представлен новый формат экскурсии «От папируса до цифры» (история книжной культуры в артефактах) с посещением нового зала «Допечатная книга», передает пресс-служба СОУНБ.Фото: пресс-служба СОУНБ