Областная научная библиотека открыла год своего 160-летия

86

«Дорогие друзья! Самарской областной универсальной научной библиотеке, которая в XIX веке называлась «Самарской общественной библиотекой» исполнилось 160 лет, – говорит Наталья Малкова. – Это знаменательное событие для всей Самарской губернии, поэтому 2020 год мы будем приглашать своих читателей и всех жителей Самары и области на интересные мероприятия, которые посвящены юбилею.Конечно, сегодня мы вспоминаем о создателе первой самарской библиотеки – губернаторе Константине Карловиче Гроте. Долгое время, даже будучи переведенным на службу в Санкт-Петербург, он поддерживал своё детище собственными средствами, пополнял фонды личными книгами».«Завтрак в библиотеке» проходил в недавно созданном на втором этаже СОУНБ пространстве открытого чтения. Это большой современный зал для комфортной работы с книгами и цифровыми ресурсами. В пространстве открытого чтения есть электронный доступ ко всем ценнейшим собраниям и базам данных – литературным, публицистическим, научным, научно-популярным и многим другим ресурсам. А самое главное – это опытные сотрудники, они виртуозно умеют находить самую подробную и достоверную информацию. Всего за несколько минут совершенно бесплатно библиограф подберет необходимую литературу к научной и исследовательской работе различного уровня, а также для самообразования в любой сфере деятельности.Кроме того, в 2020 году в СОУНБ откроется Музейно-выставочный центр книжной культуры, который обещает стать значимой достопримечательностью Самары. Уже сегодня гости библиотеки смогли познакомиться с частью этого центра – пространством «Допечатная книга». Оно создано в рамках проекта по популяризации истории книжной культуры «Книга: прошлое, настоящее и будущее» при поддержке правительства Самарской области. Здесь раритеты соседствуют с новейшими интерактивными технологиями. Прослеживается вся история появления книги: наскальные надписи, папирус, первые рукописные книги – все, что было до того момента, когда человечество изобрело печатный станок и упростило способ передачи информации.В мае 2020 года в Самаре состоится Гротовская ассамблея, на которую со всей страны соберутся ученые, молодые исследователи, ведущие специалисты в области книжной культуры.На раннюю осень библиотека запланировала проведение большого книжного фестиваля, который будет проходить прямо на одной из площадей Самары. По поводу участия в фестивале уже ведутся переговоры с Евгением Водолазкиным, Романом Сениным, Алексеем Ивановым, Ириной Прохоровой.Журналистам и гостям СОУНБ представили новый формат экскурсии «От папируса до цифры». Только в библиотеке с богатейшей историей и ценными фондами есть возможность подержать в руках старинные книги. В частности, это были первые тома, привлеченные в фонды Константином Гротом, некоторые даже хранят его экслибрис. Именно с них началась наша библиотека и сегодняшняя экскурсия. Посетители даже смогли посидеть и сфотографироваться в «гротовском кресле». По легенде, оно исполняет самые заветные желания тех, кто в нем оказывается. Продолжилась экскурсия в книгохранилище, поразившем гостей афишами наших театров из прошлого века, первыми советскими журналами «Крестьянка», азбукой, выпущенной специально для обучения грамоте колхозников, а еще можно было полистать совершенно уникальные подшивки зарубежных газет. Закончилась экскурсия маленьким квестом по одной из выставок библиотеки: надо было угадать политического деятеля, имевшего отношение к Куйбышевской области, который вернул советским детям новогоднюю елку. К слову, такие экскурсии теперь постоянно будут проходить в СОУНБ для гостей и жителей Самары и губернии.Завершится юбилейный год рождественским балом, устроенным по всем светским канонам и традициям, которые соблюдали в эпоху Константина Карловича Грота.В этот день гостям выдали читательские билеты оригинального дизайна, выпущенные специально к юбилею, передает пресс-служба СОУНБ.Фото: пресс-служба СОУНБ