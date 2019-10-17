Областная библиотека предоставляет свободный доступ к современным научным журналам по различным областям и темам

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Это одно из крупнейших в мире издательств наиболее востребованных академических и научно-популярных книг и журналов, лидер в области публикаций исследований в открытом доступе.Если у вас есть читательский билет нашей библиотеки, вы легко можете получить доступ к электронным ресурсам издательства Springer Nature: Springer Journals – полнотекстовые коллекции электронных журналов за 2019 год по различным отраслям знаний;Nature Journals – 85 полнотекстовых журналов Nature Publishing Group за 2019 год;Springer Nature Experiments – коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний за 2019 год;Springer Materials – коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга;zbMATH – реферативная база данных по чистой и прикладной математике;Nano Database – база данных в области нанотехнологий, содержащая информацию о более чем 200 000 наноматериалах.Чтобы получить удаленный доступ, нужно зайти на сайт СОУНБ в раздел Информационные ресурсы, открыть ссылку удаленного доступа и авторизоваться в системе. На ваш e-mail, с которого поступит запрос, придет пароль, передает пресс-служба СОУНБ.