ОблМЧС проводит героико-патриотический диктант «МЧС России – 30 лет во имя жизни»

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Мероприятие пройдет в честь празднования 30-летнего юбилея МЧС России.

В честь празднования 30-летнего юбилея МЧС России Главное управление МЧС России по Самарской области проводит героико-патриотический диктант «МЧС России – 30 лет во имя жизни».

Принять участие в диктанте сможет любой желающий на официальном сайте и страницах официальных аккаунтов Главного управления в социальных сетях с 14 по 18 декабря 2020 года.

Учувствуйте в героико-патриотическом диктанте, чтобы узнать об истории, развитии и деятельности Министерства.

Тест состоит из 55 вопросов с четырьмя вариантами ответов (ответов может быть несколько) по различным направлениям деятельности МЧС России.

Активная ссылка на героико-патриотический диктант «МЧС России – 30 лет во имя жизни»:

ССЫЛКА ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИКТАНТА!

Оценка результата будет складываться из числа правильных ответов и времени, затраченного на ответы.

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