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Новости /  Общество /  Социум  

Обеспечение мер безопасности при работе с газовым оборудованием обсудили в ходе совместного рейда с ГЖИ и СВГК

7 ноября 2019 17:00
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Специалисты провели рейд по самарским многоквартирным домам с целью проверки работы внутридомового газового оборудования.
В четверг, 7 ноября специалисты ГЖИ и СВГК провели рейд по самарским многоквартирным домам с целью проверки работы внутридомового газового оборудования.

Ранее на оперативном совещании областного правительства губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подчеркнул важность проведения профилактической работы с населением и разъяснения мер по обеспечению безопасного использования газового оборудования в МКД.

К примеру, в многоквартирном доме № 7 по ул. Владимирской выявлено нарушение - непокрашенная газовая труба. Виновнику нарушения будет выдано предписание на устранение. В квартире в доме № 88 по ул. Полевой, серьёзных нарушений выявлено не было, однако, была отмечена необходимость приведения в соответствие вентиляционного канала для более безопасной работы газовой колонки.

В ходе рейда специалисты СВГК разъяснили жителям правила пользования газовыми приборами и дали рекомендации по мерам предосторожности. Кроме того, было предложено размещать в подъездах МКД памятку по безопасному использованию газового оборудования.

Представитель ГЖИ Самарской области Евгений Гусев отметил:

«Проверку газового оборудования должна проводить специализированная организация в рамках договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Также Евгений Гусев напомнил, что за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования предусмотрена мера наказания в виде административного штрафа, для граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей; должностных лиц - от 5 до 20 тысяч рублей; юридических лиц - от 40 до 100 тысяч рублей.

Один из важных вопросов, затронутых при проведении рейда, это допуск специалистов газовых служб к оборудованию в квартирах МКД.

«Проверяющий сотрудник должен быть одет в униформу компании, иметь при себе служебное удостоверение, которое он должен предъявить по первому требованию жильца», - прокомментировал мастер бригады по техобслуживанию и ремонту газового оборудования ООО «СВГК» Пархоменко Александр.

За 2019 год ГЖИ выявлено 502 нарушения, за 2018 - 87, за 2017 - 192. Основные нарушения касались требований по эксплуатации и техническому
обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов.

Подобные рейды компетентными органами будут проводиться регулярно, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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7 ноября 2019  17:00
Специалисты провели рейд по самарским многоквартирным домам с целью проверки работы внутридомового газового оборудования.
Обеспечение мер безопасности при работе с газовым оборудованием обсудили в ходе совместного рейда с ГЖИ и СВГК
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