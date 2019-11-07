Обеспечение мер безопасности при работе с газовым оборудованием обсудили в ходе совместного рейда с ГЖИ и СВГК

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Ранее на оперативном совещании областного правительства губернатор Самарской области, подчеркнул важность проведения профилактической работы с населением и разъяснения мер по обеспечению безопасного использования газового оборудования в МКД.К примеру, в многоквартирном доме № 7 по ул. Владимирской выявлено нарушение - непокрашенная газовая труба. Виновнику нарушения будет выдано предписание на устранение. В квартире в доме № 88 по ул. Полевой, серьёзных нарушений выявлено не было, однако, была отмечена необходимость приведения в соответствие вентиляционного канала для более безопасной работы газовой колонки.В ходе рейда специалисты СВГК разъяснили жителям правила пользования газовыми приборами и дали рекомендации по мерам предосторожности. Кроме того, было предложено размещать в подъездах МКД памятку по безопасному использованию газового оборудования.Представитель ГЖИ Самарской областиотметил:«Проверку газового оборудования должна проводить специализированная организация в рамках договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».Также Евгений Гусев напомнил, что за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования предусмотрена мера наказания в виде административного штрафа, для граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей; должностных лиц - от 5 до 20 тысяч рублей; юридических лиц - от 40 до 100 тысяч рублей.Один из важных вопросов, затронутых при проведении рейда, это допуск специалистов газовых служб к оборудованию в квартирах МКД.«Проверяющий сотрудник должен быть одет в униформу компании, иметь при себе служебное удостоверение, которое он должен предъявить по первому требованию жильца», - прокомментировал мастер бригады по техобслуживанию и ремонту газового оборудования ООО «СВГК»За 2019 год ГЖИ выявлено 502 нарушения, за 2018 - 87, за 2017 - 192. Основные нарушения касались требований по эксплуатации и техническомуобслуживанию дымовых и вентиляционных каналов.Подобные рейды компетентными органами будут проводиться регулярно, передает пресс-служба облправительства.