ОНФ СО проверит опасные дороги в школу

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Активисты Общероссийского народного фронта призывают жителей включиться в мониторинг потенциально опасных дорог, по которым дети ходят в школы.Опасными для детей считаются участки без тротуаров, пешеходных переходов, освещения. Открытые канализационные люки, колодцы, овраги, скользкая поверхность, оголенные провода. Заброшенные здания, гаражи, открытые подвалы, пустыри, автомобильные стоянки, заросли деревьев, глухие лесопарки, питейные заведения, ночные клубы, мусорные свалки и полигоны в радиусе 1 километра на пути следования школьников.Фотографии и адреса присылайте на почту 63region@onf.ru, передает пресс-служба регионального отделения ОНФ.