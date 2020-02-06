ОКР пожелал здоровья попавшей в больницу гимнастке Солдатовой

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Агентство городских новостей "Москва" в четверг сообщило, что Солдатова госпитализирована в столичную больницу после попытки покончить с собой.Позже в НИИ Склифосовского РИА Новости заявили, что Солдатова находится в больнице, состояние удовлетворительное, посещать ее пока нельзя."Сегодня стало известно, что одна из ведущих гимнасток команды России Александра Солдатова попала в сложную жизненную ситуацию. Сейчас она находится в больнице. Мы желаем спортсменке скорейшего выздоровления и возвращения на ковер. Саша, Россия с тобой", – говорится в официальном Twitter ОКР."В последние часы в СМИ появилась масса слухов о причинах и заболевании спортсменки, которые нам бы не хотелось комментировать до появления официальной информации о состоянии здоровья Александры", - сообщается в Twitter организации.Солдатова - четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. На днях она не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который пройдет 7-9 февраля.По словам главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, у Солдатовой проявились определенные наследственные моменты на уровне ДНК, которые дали о себе знать в процессе взросления.Ранее Солдатова пропустила сентябрьский чемпионат мира-2019 в Баку, перед этим 21-летняя спортсменка потеряла сознание на этапе Кубка вызова в Португалии и не смогла завершить выступление на турнире.Сергей Савостьянов/ТАСС