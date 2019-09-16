О зависимостях на равных: проект «Жизнь не театр» стартует в Самаре

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В рамках проекта организаторы и волонтеры посетят 9 школ города – по 1 в каждом районе Самары. Ребята станут зрителями театральной постановки, ценность которой в том, что ее сценаристы и актеры – сами добровольцы. Это основа методики «равный равному», с помощью которой с молодыми людьми общаются на их языке. Тема спектакля общественно значима - зависимости, распространенные в молодежной среде. Решение проблемных ситуаций, представленных в ходе спектакля, волонтеры будут искать вместе со зрителями. Эта часть спектакля является одной из ключевых, потому что именно на ней актеры получают обратную связь, а школьники вступают в дискуссию, задумываясь над важными и жизненными вопросами.Также участников проекта ждёт психологическая тренинг-игра, которая поможет сформировать чувство ответственности за свои поступки, а также научит самостоятельно принимать решение вне зависимости от социальной оценки.Серия мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди подростков и молодежи «Жизнь нетеатр» - это большой проект, который реализуется на протяжении нескольких месяцев.Первым этапом проекта является обучение группы добровольцев с психологом и режиссером, а также подготовка спектакля, а вторым – непосредственное представление его в школах города.Актуальность работы по профилактике наркотической зависимости, к сожалению, не теряется - показатель распространённости наркомании в Самарской области продолжает оставаться выше аналогичных показателей, зарегистрированных в 2017 году, как в Приволжском федеральном округе, так и в Российской Федерации. Вместе с тем в 2018 году на 15% сократилось общее число зарегистрированных потребителей наркотиков. Таким образом, работа, которую ведут в регионе, в том числе проект «Жизнь не театр», имеет положительный результат и влияет на сознание подростков, передает пресс-служба СДМ.Фото: пресс-служба СДМ