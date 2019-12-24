О сотрудниках охранно-конвойного подразделения: надежные помощники и верные друзья
24 декабря 2019 14:20
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Попытки ввести в штат охранно-конвойной службы кинологическое подразделение предпринимались ещё в 90-х, однако тогда дело не заладилось. Зато сейчас без кинологов конвойную службу представить уже невозможно.
В формировании взвода непосредственное участие принимал командир отдельной роты охранно-конвойной службы тольяттинской полиции Андрей Владимирович Цеплаков. Отдавший порядка 20 лет охранно-конвойной службе, он прекрасно понимает важность и ценность вклада кинологов в её полноценное функционирование.
История эта начинается с 2009 года. Изначально было сформировано кинологическое отделение, однако востребованность его привела к тому, что уже к середине следующего года штат значительно вырос.
Нынешний командир взвода капитан полиции Андрей Федоткин пришёл на службу вскоре после создания подразделения, так что «бурная молодость» кинологического отделения практически прошла при непосредственном его участии. О собаках он рассказывает с большой охотой:
«В нашей службе без любви к четвероногим питомцам нельзя!» — признаётся Андрей Федоткин. Опыт у него огромный, ответственный подход к профессии.
Впрочем, одного лишь ответственного отношения к делу в данном случае было бы недостаточно. «Доверие своему четвероногому помощнику - к собаке — вот что главное, потому что собака — товарищ, в любой момент защитит тебя» - считает командир.
В конвойной роте служат ротвейлеры, немецкие и восточно-европейские овчарки, люди на служебных животных всегда смотрят с опаской и интересом.
«Где собачка находится — там тихо, — говорит Андрей Александрович — Подсудимые знают, что собака выполняет свою службу». Зачастую одной служебной собаки оказывается достаточно, для того чтобы пресечь попытки нарушить порядок.
Обучение собак - один из важнейших процессов. А один из самых зрелищных элементов учёбы — работа с фигурантом, человеком, исполняющим на дрессировочной площадке роль преступника. Обучение будущего четвероногого специалиста конвойной службы начинается в год. Существуют предпочтительные для такого дела породы, однако этот критерий, конечно, далеко не единственный. Собака — существо сложное, и двух с одним характером не встретишь. Случаются среди них создания и агрессивные, которые не способны работать среди людей, и трусливые, которые не смогут справиться с преступником. Кроме того, у каждой годной к службе собаки есть своё предназначение: какая-то будет успешна в следовой работе, а нюх другой приведёт её на борьбу с наркотиками — кинолог должен точно уметь определить таланты подопечного.
Служат собаки до десяти лет. Этот срок не жёсткий, и здесь тоже всё зависит от индивидуальных качеств. Прошедшие свой трудовой путь псы остаются в кинологическом центре, заботятся о них наравне со всеми, только на задания они больше не выезжают — почётная пенсия.
Личный состав охранно-конвойного подразделения – особые полицейские, их работа характеризуются повышенной опасностью и сложностью, условия, в которых им приходится служить, характеризуются напряженностью и непредсказуемостью обстановки, но проявляя смелость, находчивость и решительность, сотрудники грамотно действуют в сложных ситуациях, принимая правильные решения, неукоснительно соблюдая требования законов и инструкций, передает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: пресс-служба ГУ МВД СО
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