О работе горячей линии «Выборы – 2020»

13 сентября, в Единый день голосования, на территории Самарской области состоится выборы депутатов представительных органов
35 муниципальных образований региона.
Полностью со списком избирательных кампаний Вы можете ознакомиться здесь
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В целях реализации закрепленных статьей 32 Конституции Российской Федерации прав граждан избирать и быть избранным в аппарате
Уполномоченного по правам человека в Самарской области начала свою работу горячая линия «Выборы – 2020».
О проблемах, связанных с реализацией избирательных прав граждан, а также о нарушениях избирательного законодательства Вы можете сообщить по телефону 8 (846) 337-29-03 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 17.00).
Горячая линия будет работать также в субботу, 12 сентября 2020 года, с 9.00 до 18.00 и в день голосования, 13 сентября 2020 года, с 8.00 до 20.00, передает пресс-служба УПЧ по Самарской области.
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