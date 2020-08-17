О молодых людях региона расскажут в новом видеопроект «Это моё дело»

Молодежь Самарской области запустила видеопроект «Это моё дело», который расскажет о молодых профессионалах, превративших своё хобби в реальное дело. В видеороликах герои проекта расскажут о себе, свои истории успеха и почему молодые люди развивают своё дело именно в нашем регионе.
Первыми героями стали художники, участники конкурса стрит-арта «ФормART» — Оксана Гладкова и Семен Маверский. Дело их жизни —
муралы. За несколько лет совместной работы они украсили фасады зданий в Самаре, Тольятти, Сургуте, Нижневартовске и Туле. В своих работах они рассказывают о значимых событиях и историях. Так появилось изображение, посвященное победе сборной России по футболу в матче Чемпионата Мира 2018, пилотам аэробуса A321, совершившим аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье и другие.
Следующие серии проекта расскажут о молодых творцах и предпринимателях. Следить за проектам можно в группе Агентства по реализации молодежной политики vk.com/sammol
и по хэштегу #ЭтоМоеДело, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий