О компенсации затрат на приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового телевидения в СО
5 июня 2019 15:23
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Согласно документу, гражданам, относящимся к социально незащищенным категориям населения, предусмотрена компенсация расходов на приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового телевидения.
Данную социальную помощь смогут получить граждане, являющиеся в период с 01.03.2019 по 30.11.2019 получателями одной из следующих мер социальной поддержки:
— ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих семей;
— денежные выплаты по социальному контракту;
— ежемесячное социальное пособие;
— материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Выплата предоставляется за приобретенное в период с 01.11.2018 по 30.11.2019 оборудование однократно и не может превышать 1200 рублей.
Для получения компенсационной выплаты необходимо обратиться в период по 30.11.2019 в администрацию муниципального образования, или отделы по предоставлению мер социальной поддержки населению по месту жительства, или в отделение МФЦ с заявлением и следующими документами (подлинники и копии):
— документом, удостоверяющим в соответствии с законодательством РФ личность заявителя;
— документами, подтверждающими оплату приобретенного оборудования;
— документом, содержащим информацию о технических характеристиках приобретенного оборудования, которые подтверждают, что данное оборудование поддерживает цифровой телевизионный стандарт DVB-T2.
Для граждан, относящихся к социально незащищенным категориям населения, проживающих в населенных пунктах Самарской области, которые расположены вне зоны охвата эфирного цифрового телевещания, предусмотрена возможность бесплатного получения в собственность комплекта спутникового оборудования для бесплатного просмотра цифровых каналов.
Данную социальную помощь смогут получить граждане, являющиеся в период с 01.03.2019 по 30.11.2019 получателями одной из следующих мер социальной поддержки:
— ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих семей;
— денежные выплаты по социальному контракту;
— ежемесячное социальное пособие;
— материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Для того чтобы бесплатно получить оборудование, жителям таких населенных пунктов необходимо обратиться в период по 30.11.2019 с заявлением в администрацию муниципального образования или уполномоченную администрацией района организацию. К заявлению нужно приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя. При подаче заявления нужно предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность.
На одно домохозяйство однократно выдается один комплект спутникового оборудования для приема цифрового вещания, передает пресс-служба облправительства.
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