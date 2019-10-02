О кандидате на должность бизнес-омбудсмена предприниматели говорят или плохо, или ничего

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В «белом доме» это объяснили тем, что есть несколько кандидатур на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей, поэтому необходим дополнительный анализ и консультации. Об этом со ссылкой на главу минэкономразвития области Дмитрия Богданова сообщает газета «Самарское обозрение».Между тем, собеседники издания в предпринимательской среде (в том числе ТПП, «Деловой России», профсоюзах предпринимателей и др.) не смогли назвать, какие еще кандидатуры сейчас рассматриваются, помимо действующего бизнес-омбудсмена Евгения Борисова и владельца автосалона «Арго» Алексея Захарова. Более того, большинство из них смогли высказать аргументированные мнения о работе Евгения Борисова, тогда как про Алексея Захарова самый частый ответ звучал в основном так: «Я его не знаю, поэтому ничего сказать о нем не могу». Подобный ответ дали, например, первый зампред «Самарского регионального профсоюза предпринимателей» Вениамин Михеев, генеральный директор ГК «Спектр недвижимости» Леонид Боярский, председатель совета директоров ГК «РОСБИ» Николай Сомов, гендиректор «МТЛ-Отель» Юрий Трахтенберг и др.Одним из немногих, кто имеет совершенно определенное представление об Алексее Захарове, остается председатель совета директоров компании «СМАРТС» Геннадий Кирюшин, который высказывается категорически против такого назначения. Среди причин, на которые г-н Кирюшин указал в своем обращении в «белый дом» — проблемы в бизнесе Захарова, а также признаки не совсем добросовестного поведения, по версии Кирюшина, кандидата в омбудсмены.