О безопасном использовании газового оборудования в домах ГЖИ СО расскажет на семинаре в Тольятти

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В целях предотвращения аварий, связанных с неправильным использованием газового оборудования, его износом, а нередко и с неосведомлённостью граждан о том, какое оборудование покупать, как его правильно монтировать, как ставить приборы учета и своевременно их поверять. Важно на местах информировать собственников помещений и рекомендовать необходимые процедуры и меры предосторожности.Когда речь идет о жизни людей, об их здоровье, о сохранности собственности, очень важно напомнить об особой ответственности граждан за сохранность и правильное использование своего газового оборудования – плит, колонок, котлов и прочего оборудования, связанного с использованием газа. Нередки случаи, когда, опасаясь мошенников, жильцы не пускают в квартиру работников газовых служб.Учитывая это, представители РСО разработали ряд рекомендаций, как гражданину убедиться, что перед ним действительно официальное лицо. Этимирекомендациями газовики и сотрудники ГЖИ поделятся во время семинара-совещания, передает пресс-служба облправительства.