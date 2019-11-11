Новым депутатом губдумы может стать глава охраны «Тяжмаша» — почитатель стихов Есенина

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На сайте думы Сызрани можно также узнать, что Петр Лобарев — товарищ по училищу и академии президента «Тяжмаша» Сергея Трифонова, по приглашению которого и приехал в 2004 году в Сызрань. До этого он был профессиональным военным и служил в Туркестанском военном округе. В 1997–2004 гг. работал в ГУП «Металлургкомплектоборудование». Любит стихи Сергея Есенина и автотуризм.Петр Лобарев получит мандат, если только президиум регионального политсовета «Единой России» до конца сегодняшнего дня, 11 ноября, не направит в избирком рекомендацию на другого участника выборов 2016 года.«СО» ОНЛАЙН напоминает, что один из мандатов депутата губдумы стал вакантным после того, как от места в областном парламенте отказался Денис Кравчук. Его решению предшествовали претензии к достоверности и точности его декларации о доходах. Г-н Кравчук был избран в губдуму три года назад по партийным спискам из группы Сызранского округа №18. Следующим за ним в этой группе шел Петр Лобарев.