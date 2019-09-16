Новый выпуск программы "Пусть говорят" будет посвящен Заворотнюк

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"Откуда появились слухи о страшной болезни? Правда ли, что исполнительница роли прекрасной няни борется с тем же недугом, от которого умерла Жанна Фриске? В студии "Пусть говорят" - друзья, коллеги и соседи Анастасии Заворотнюк", - сообщается в промо-ролике передачи.Программа выйдет в эфир в понедельник в 19:45 мск.Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Заворотнюк в тяжелом состоянии. Ее представитель Стас Христов в разговоре с РИА Новости сообщил, что сама артистка называет эти сведения "бредом".