Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира

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Новый адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов профессионально занимается армрестлингом, передает РИА Новости. Об этом сообщает "КП".

"Да, он действительно сильный спортсмен. Знаю, что тренируется много лет", — заявил изданию коллега юриста Владимир Алексеев.

За годы занятий армрестлингом Филиппову удалось стать многократным чемпионом России, Европы и мира. На опубликованных в Сети кадрах с соревнований можно увидеть его выступления на поединках.

"В неформальных спаррингах мы не боролись, но знаю, что рука у него крепкая", — добавил Алексеев.

Ранее в адвокатской конторе Russian Lawyers Company сообщили РИА Новости, что при обжаловании приговора по делу о смертельном ДТП интересы Ефремова будет представлять Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве.

Ранее защитником актера был Эльман Пашаев, которого Минюст предложил лишить статуса адвоката. По мнению представителей профессионального сообщества, он допускал высказывания, несовместимые с адвокатской этикой.

На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. По словам актера, Пашаев его "подставил".

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