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Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира

15 сентября 2020 22:58
224
Новый адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов профессионально занимается армрестлингом.

Новый адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов профессионально занимается армрестлингом, передает РИА Новости. Об этом сообщает "КП".

"Да, он действительно сильный спортсмен. Знаю, что тренируется много лет", — заявил изданию коллега юриста Владимир Алексеев.

За годы занятий армрестлингом Филиппову удалось стать многократным чемпионом России, Европы и мира. На опубликованных в Сети кадрах с соревнований можно увидеть его выступления на поединках.

"В неформальных спаррингах мы не боролись, но знаю, что рука у него крепкая", — добавил Алексеев.

Ранее в адвокатской конторе Russian Lawyers Company сообщили РИА Новости, что при обжаловании приговора по делу о смертельном ДТП интересы Ефремова будет представлять Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве.

Ранее защитником актера был Эльман Пашаев, которого Минюст предложил лишить статуса адвоката. По мнению представителей профессионального сообщества, он допускал высказывания, несовместимые с адвокатской этикой.

На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. По словам актера, Пашаев его "подставил".

 

Фото:  ru.freepik.com

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Комментарии

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Новый адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов профессионально занимается армрестлингом.
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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15 сентября 2020  10:27
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему Социальный EVENT
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему «Социальный EVENT»
Он состоялся в рамках проекта «Ступени социального успеха» при поддержке Фонда президентских грантов. Проект реализует ГОО «Ассоциация учащейся... Новости Тольятти
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14 сентября 2020  15:17
В этом году ралли было посвящено 50-летию выпуска первых автомобилей марки LADA. Маршрут длиной 80 километров стартовал у стен Кремля на Васильевском спуске. 
100 автомобилей LADA приняли участие в ГУМ-Авторалли 
В этом году ралли было посвящено 50-летию выпуска первых автомобилей марки LADA. Маршрут длиной 80 километров стартовал у стен Кремля на Васильевском спуске.  Новости Тольятти
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