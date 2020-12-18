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Новые арт-объекты на площади Куйбышева будут посвящены трем темам наступающего года

18 декабря 2020 17:26
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В этом году массовых мероприятий проводить не планируется. В то же время, создаются условия для активного отдыха и прогулок на свежем воздухе.

В пятницу, 18 декабря, с участием первого заместителя главы Самары Максима Харитонова, представителей профильных департаментов, подрядчиков и правоохранительных органов на площади Куйбышева прошло выездное совещание. Тема – оформление арт-локаций и спортивных площадок с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

В этом году массовых мероприятий проводить не планируется. В то же время, создаются условия для активного отдыха и прогулок на свежем воздухе. Основными центрами притяжения для семейных прогулок в предстоящие новогодние каникулы станут катки, зоны отдыха, горки и новогодние ёлки.

«В этом году массовых мероприятий на площади Куйбышева не будет. Мы создаем локации для активного отдыха, прогулок и фотографирования с учетом обеспечения социального дистанцирования и мер безопасности, - рассказал Максим Харитонов. - Появятся на площади Куйбышева и новые арт-объекты, посвященные наступающим в 2021 году датам: 170-летию самарской губернии, 60-летию первого полета в космос и тесно связанного с этой темой - 40-летию мультфильма «Тайна третьей планеты».

На площади Куйбышева уже работают ледовые площадки, готовы ледяные скульптуры, установлен елочный комплекс, новые световые фигуры: Нюши и Кроша из мультфильма «Смешарики». В настоящее время завершается монтаж деревянной горки, оформление тематических локаций. Отдельной арт-локацией станет усадьба Деда Мороза, расположенная в импровизированном лесу со сказочными персонажами, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

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Прямая речь/Интервью
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
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Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Новости Тольятти
18 декабря 2020  14:30
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года.
Работники «АВТОВАЗа» получат премии
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года. Новости Тольятти
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18 декабря 2020  13:07
В Технопарке «Жигулевская Долина» дали старт работе по созданию гражданского мониторинга воздуха
В Технопарке «Жигулевская Долина» дали старт работе по созданию гражданского мониторинга воздуха
Сайт, на котором можно увидеть интерактивную карту уже работает, в ближайшее время ссылка на него будет размещена на Интернет-ресурсах ГК «ЭкоВоз».  Новости Тольятти
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17 декабря 2020  17:13
Проект направлен на создание среды, где впервые в регионе совмещаются такие понятия, как деловая активность, ЗОЖ, новые социальные связи через участие в благотворительных и добровольческих инициативах.
В «Жигулевской долине» состоялась первая конференция проекта «Благотворительная экосистема» 
Проект направлен на создание среды, где впервые в регионе совмещаются такие понятия, как деловая активность, ЗОЖ, новые социальные связи через участие в...Новости Тольятти
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