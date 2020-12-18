Новые арт-объекты на площади Куйбышева будут посвящены трем темам наступающего года

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В пятницу, 18 декабря, с участием первого заместителя главы Самары Максима Харитонова, представителей профильных департаментов, подрядчиков и правоохранительных органов на площади Куйбышева прошло выездное совещание. Тема – оформление арт-локаций и спортивных площадок с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

В этом году массовых мероприятий проводить не планируется. В то же время, создаются условия для активного отдыха и прогулок на свежем воздухе. Основными центрами притяжения для семейных прогулок в предстоящие новогодние каникулы станут катки, зоны отдыха, горки и новогодние ёлки.

«В этом году массовых мероприятий на площади Куйбышева не будет. Мы создаем локации для активного отдыха, прогулок и фотографирования с учетом обеспечения социального дистанцирования и мер безопасности, - рассказал Максим Харитонов. - Появятся на площади Куйбышева и новые арт-объекты, посвященные наступающим в 2021 году датам: 170-летию самарской губернии, 60-летию первого полета в космос и тесно связанного с этой темой - 40-летию мультфильма «Тайна третьей планеты».

На площади Куйбышева уже работают ледовые площадки, готовы ледяные скульптуры, установлен елочный комплекс, новые световые фигуры: Нюши и Кроша из мультфильма «Смешарики». В настоящее время завершается монтаж деревянной горки, оформление тематических локаций. Отдельной арт-локацией станет усадьба Деда Мороза, расположенная в импровизированном лесу со сказочными персонажами, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации