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Новогодняя безопасность. Как отдохнуть и не остаться без имущества
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Новости /  Общество /  Социум  

Новогодняя безопасность. Как отдохнуть и не остаться без имущества

31 декабря 2019 22:05
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Новогодние каникулы — самое горячее время для домушников и кошмар для тех, кто собрался в отпуск. Вы удивитесь, но воры даже мониторят инстаграм.
В преддверии новогодних торжеств стоит позаботиться не только о подарках для близких и продуктах для новогоднего стола, но и о безопасности собственного жилища, передает life.ru. Статистика неумолима: "длинные" выходные для большинства людей становятся самыми что ни на есть рабочими для квартирных воров. По данным факультета безопасности жизнедеятельности МГОУ, рост квартирных краж в этот период составляет в среднем 10−15% от количества таких преступлений в остальные месяцы года.

Лайф выяснил, какие меры можно принять, чтобы новогодний отдых вдали от дома не сопровождался визитом незваных гостей, и при этом не слишком потратиться.

Всё ценное — из дома

Унесите деньги и ценности из дома. С деньгами всё просто: банковская карта или банковский счёт станут надёжными "охранниками" ваших сбережений. Конечно, там тоже "возможны нюансы", но страховка от кражи с пластиковой карты обойдётся всего в 300−400 рублей.

Что касается ювелирных изделий, то оптимальный вариант — аренда банковской ячейки. Заплатить порядка 1,5−3 тысяч рублей за месяц явно лучше, чем лишиться фамильных драгоценностей. К тому же некоторые банки сдают индивидуальные сейфы понедельно.

Страховой случай

"Гарантии даёт только страховой полис", — говаривал Остап Бендер. Сейчас, конечно, это не единственный способ защиты от жизненных невзгод, но по-прежнему вполне эффективный.

Если квартира у вас не застрахована, можно воспользоваться кратковременной программой. Так, в некоторых фирмах есть специальные "отпускные" продукты, позволяющие застраховать свою квартиру на срок от 7 до 60 дней. Недельная страховка квартиры на 1,1 млн рублей будет стоить примерно 245 рублей.

"Не болтай"!

Не рассказывайте в соцсетях, куда, на сколько и в каком составе вы едете.

— Число хвастливых постов с планами поездок и облегчающими работу злоумышленникам тегами вроде #отпускновыйгод в рождественские праздники возрастает на 70%. И, в то время как основная часть пользователей думает, как бы скрыть раздражающие картинки чужого отпуска на сказочном Бали, отдельные криминальные умы, наоборот, их с радостью отслеживают. Красивая фоточка загорелых ног на январском пляже — знак, что их хозяин или хозяйка точно отсутствует в московской квартире, — рассказывает Надежда Русина, руководитель компании "SMM-Редакция".

Воры тоже мониторят соцсети. Пролистать ваши фото, особенно из дома, если вы ставили геотег, им не составит труда. А вы можете поплатиться за свою хвастливость.

Долой "маркеры"

Вору не так трудно определить, что квартира пустует, хотя бы наблюдая за окнами в вечернее время. Обмануть его поможет устройство, включающее свет по расписанию.

— Работа электроприборов создаст не только иллюзию жизнедеятельности, но и отразится на показаниях счётчиков, а именно по ним грабители часто ориентируются, — поясняет замдекана по электронному образованию факультета безопасности жизнедеятельности МГОУ Александр Юркин.

Маркером отсутствия хозяев служит накопившаяся почта или висящая неделю на дверной ручке реклама пиццы. Как рассказали Лайфу эксперты охранной фирмы, злоумышленники могут проверить, открывалась или нет входная дверь в квартиру, с помощью иголки, которая кладётся на верхнюю кромку двери. Коврик у двери тоже может сказать о многом.

Уничтожить все "маркеры" можно одним махом: оставить ключи соседям или консьержке и попросить их заходить в квартиру.

"Охранные" хитрости

Сирены, реагирующие на движение, вполне могут спасти вашу квартиру и обратить вора в бегство.

— Обратить в бегство вора при попытке проникнуть в квартиру могут недорогие и простые в использовании разного рода ревуны, сирены, реагирующие на открытие двери и движение. Хорошо подойдёт звонок, в качестве "тона" которого записан злобный собачий лай, — советует Александр Юркин.

Создать эффект присутствия сигнализации можно с помощью стикера "охраняется полицией".

Правда, подобные приспособления могут отпугнуть лишь вора-новичка. То, о чём знаете вы, знают и преступники. И о таких гаджетах они тоже прекрасно осведомлены. Однако воры могут перестраховаться и не лезть в вашу квартиру.

Спасти ситуацию может настоящая IP-камера. Если фальш-камера стоит 400−800 руб., то начиная от 1500 руб. можно купить настоящую и получать реальную информацию о состоянии своей квартиры из любой точки мира.

DIY-системы

В более высокой ценовой категории есть устройства, способные удалённо оповестить хозяина о вторжении в его жилище. На рынке присутствует огромное количество наименований GSM-сигнализаций со стоимостью в пределах десяти тысяч рублей.

Другое дело, что дальше "спасение утопающих — дело рук самих утопающих". Получив информацию о вторжении, вы сами будете предпринимать меры: бежать к дому, вооружившись ломом, звонить в полицию, просить друзей пойти на перехват… Как пояснил пресс-секретарь компании "Дельта" Сергей Ермолаев, DIY-системы рассчитаны только на мониторинг и в случае тревоги рассылку разного вида предупреждений: СМС, звонки на телефон, оповещения в личном кабинете.

Поэтому стоит заранее предусмотреть, как вы будете действовать, если СМС "посторонний в квартире" придёт на телефон. Договоритесь с друзьями и соседями, которые если не приедут, то хотя бы позвонят в полицию.

Можно также установить полностью охранную систему, однако это в разы дороже предыдущих методов — от 9000 рублей. Главное при выборе своего способа защиты квартиры: исходите из того, сколько вы готовы потратить и чем могут поживиться воры. 


Фото из открытых источников
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Комментарии


Социум
31 декабря 2019  22:05
Новогодние каникулы — самое горячее время для домушников и кошмар для тех, кто собрался в отпуск. Вы удивитесь, но воры даже мониторят инстаграм.
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