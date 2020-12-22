Новогодние туристические программы: журналистов и блогеров СО приглашают принять участие в четвёртом пресс-туре 

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23 декабря 2020 года состоится четвёртый пресс-тур в рамках реализации туристического проекта для журналистов и блогеров «Поехали! Зимний отдых в Самарской области», организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

Представители средств массовой информации побывают на горнолыжном комплексе «СОК». Знаменитая горнолыжка находится в 30 минутах езды от центра Самары. Для участников тура профессиональные тренеры проведут обучение.

Все желающие также могут покататься на лыжах, сноуборде или «ватрушках».

Далее участники пресс-тура направятся на расположенную рядом с горнолыжным комплексом «СОК» площадку развлечений «Актив тайм», чтобы совершить прыжок с тарзанки, покататься на аттракционах, пройти мастер-класс по стрельбе из лука и метанию ножей, посетить военно-спортивные мероприятия. Зимняя программа, в рамках которой гости также покатаются на санях, подарит каждому посетителю предпраздничное настроение.

Новогодняя программа «Путешествие к центру земли» «Маламут клуба» станет ярким завершением четвёртого пресс-тура. Гостей клуба встретят актеры-аниматоры, запланированы катания на собачьих упряжках, посещение питомника ездовых собак, контактное общение с животными. Всех желающих ждёт фотосессия с собаками, а также катание на «банане» за снегоходом и ледяные горки.

Пресс-туры в рамках «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» проходят каждую неделю на протяжении всей зимы 2020-2021 годов. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей губернии и гостей из других регионов Российской Федерации.

Фото: ok.ru