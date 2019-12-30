Новогодние праздники на площади Куйбышева

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С 27 декабря по 8 января с 20:00 до 22:00 впервые на площади им. В.В. Куйбышева ежедневная зажигательная новогодняя дискотека! Праздничное настроение будет создавать Ди-джей Мороз. Гостей площади ожидают музыкальные треки в сопровождении светового шоу на елочных конструкциях. В ежедневной программе компанию Ди-Джей Морозу составят ведущий шоу и группа танцевальной поддержки в новогодних костюмах. Гостями Ди-Джей Мороза станут Деды Морозы из регионов России и других стран (якутский Чысхаан, татарский Кыш Бабай, финский Йоллупукки, Санта Клаус, мордовский и чувашский Деды Морозы).7 января 2020 года в 14:00 на площади им. В.В. Куйбышева будут организованы рождественские гуляния в народных традициях, концерт творческих коллективов.Для любителей активного отдыха на площади им. В. В. Куйбышева оборудованы два катка с прокатом коньков, теплыми раздевалками и камерами хранения. Каток для массового катания расположен со стороны ул. Вилоновской, ледовая площадка для хоккейных соревнований со стороны ул. Красноармейской.В период новогодних каникул с 17:00 до 19:00 на хоккейном катке со стороны ул. Красноармейской будут организованы «Новогодние старты»:2 января - День хоккея.3 января - День фигурного катания. Проведение мастер-класса по фигурному катанию.4 января - День фигурного катания.5 января - Любительский турнир по хоккею в валенках для всех желающих.6 января - День фигурного катания.7 января - День кёрлинга. Открытая показательная тренировка по кёрлингу.8 января - День хоккея. Открытие городских соревнований по хоккею «Золотая шайба».На территории, прилегающей к улице Красноармейской, со 2 по 8 января будут организованы спортивные активности на свежем воздухе:- площадка «Зимние забавы» (аттракционы «Крестики-нолики», «Точный гол», «Дартс-мяч», «Баскетбол», «Гигантский боулинг»);- площадка «Лабиринт»;- площадка «Лазертаг».Обновленная Усадьба Самарского Деда Мороза будет работать и 31 декабря, и все новогодние каникулы. Посетителей ожидает анимационная программа. К созданным ранее станциям «Зима», «Волшебный дуб и умная Сова», «Избушка на курьих ножках и Баба Яга» добавляется сказочная станция «Мышелавка» - кладовая символа наступающего года – Мыши.График работы Усадьбы Самарского Деда Мороза:30 декабря с 12.00 до 20.0031 декабря – с 12.00 до 16.001 января с 16.00 до 20.002 – 8 января с 12.00 до 20.00Технический перерыв с 16.00 до 17.00На площади им. В.В. Куйбышева будет работать деревянная горка для бесплатных катаний на тюбингах. Посетить горку можно ежедневно с 22 декабря по 1 марта с 10.00 до 22.00, передает пресс-служба горадминистрации.