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Новогодние подарки коллегам будут дарить в два раза реже, чем в прошлом году

27 ноября 2020 09:56
107
Новогодние подарки коллегам будут дарить в два раза реже, чем в прошлом году

Меньше подарков — меньше расходов: россияне урезают новогодние подарочные бюджеты. Экономическая ситуация, вызванная пандемией COVID-19, сказалась на потребительском поведении россиян: в этом году новогодних подарков будет меньше. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, кому россияне будут дарить подарки и какой бюджет они на это выделяют. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян (68%) намерены преподнести новогодние подарки родственникам — это меньше, чем в прошлом году (74%). Сюрпризы детям, родителям, братьям, сестрам и другим членам семьи женщины собираются делать чаще мужчин (74% против 63%), а молодежь до 24 лет — чаще респондентов старше 45 лет (79% против 64%).

Каждый третий опрошенный (32%) готовит новогодний подарок для своего любимого человека. С возрастом число респондентов, планирующих порадовать таким образом свою вторую половинку, снижается: если среди россиян до 24 лет дарить подарки возлюбленным намерены 50%, то среди опрошенных старше 45 — лишь 27%. Мужчины преподносят новогодние сюрпризы любимым чаще, чем женщины (35% против 29%). Также несколько чаще делают подарки вторым половинам респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей (38%). В конце 2019 года о планах сделать приятный сюрприз мужу или жене сообщало большее количество респондентов (38%).

Преподнести новогодние подарки друзьям собираются 17% россиян, при этом наибольшую активность проявляют опять же представители молодого поколения (39%). Год назад сюрпризы друзьям готовил почти каждый четвертый опрошенный (24%). Подарки коллегам дарят лишь 6% россиян, в прошлом году сослуживцев радовали вдвое чаще (12%).

А вот количество тех, кто намерен подарить подарок себе любимому (10%), в этом году осталось почти на том же уровне, что и в 2019-м (11%). Такие планы чаще свойственны женщинам (13%) и молодежи (16%). «Любовь к себе — островок стабильности в нашем беспокойном мире», — иронизируют респонденты.

Не планируют дарить подарки на Новый год 15% респондентов. Такую позицию чаще разделяют мужчины (17%), россияне старше 45 лет (18%) и респонденты с доходом до 30 тыс. руб. (19%). В прошлом году не хотели дарить подарки на Новый год 11% опрошенных.

В среднем по стране россияне планируют потратить на новогодние подарки 11800 рублей, что меньше, чем в 2019-м (13500 рублей). У мужчин среднестатистический подарочный бюджет выше, чем у женщин (13500 против 9800 рублей). Больше потратить на подарки собирается молодежь до 24 лет (12400 рублей). Закономерно, что самый высокий бюджет на подарки у респондентов с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (16400 рублей).

Среди жителей городов-миллионников средний бюджет на новогодние подарки выше всего в столице: сумма, которую собирается потратить на праздничные сюрпризы среднестатистический москвич, составляет 16000 рублей. Респонденты из Красноярска готовы оставить в магазинах в среднем 14500 рублей, опрошенные из Ростова-на-Дону, Воронежа и Санкт-Петербурга — по 14000 руб., из Екатеринбурга и Нижнего Новгорода — по 13500 руб. Самые маленькие подарочные бюджеты — в Волгограде и Уфе: 11300 и 11400 руб. соответственно.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 691
Время проведения: 17—23 ноября 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 5000 респондентов

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В Самарской области подвели итоги реализации нацпроектов за девять месяцев 2020 года
Обсудили предварительные итоги исполнения нацпроектов в 2020 году, а также рейтинг эффективности работы муниципалитетов в этом направлении.  Политика региона
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На заседании  обсудили вопросы обеспечения безопасности людей в зимнее время.
26 ноября 2020  20:42 
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 
На заседании  обсудили вопросы обеспечения безопасности людей в зимнее время. Политика региона
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Акценты
Обсудили предварительные итоги исполнения нацпроектов в 2020 году, а также рейтинг эффективности работы муниципалитетов в этом направлении. 
26 ноября 2020  20:57 
В Самарской области подвели итоги реализации нацпроектов за девять месяцев 2020 года
Обсудили предварительные итоги исполнения нацпроектов в 2020 году, а также рейтинг эффективности работы муниципалитетов в этом направлении.  Политика региона
424
На заседании  обсудили вопросы обеспечения безопасности людей в зимнее время.
26 ноября 2020  20:42 
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 
На заседании  обсудили вопросы обеспечения безопасности людей в зимнее время. Политика региона
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25 ноября состоялось торжественное вручение премий Губернатора Самарской области одаренным детям.
26 ноября 2020  19:06 
Именные премии Губернатора получили юные волонтёры, конструкторы и робототехники 
25 ноября состоялось торжественное вручение премий Губернатора Самарской области одаренным детям. Социум
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Прямая речь/Интервью
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
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Рассказал Игорь Осинькин после победы над
21 ноября 2020  15:38 
Игорь Осинькин: Матч очень тяжелый, и мы рады этим трем очкам
Рассказал Игорь Осинькин после победы над "СКА-Хабаровском" – 1:0. Спорт в регионе
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Новости Тольятти
26 ноября 2020  11:33
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
За время существования тольяттинского ОМОН его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в различные регионы России. Новости Тольятти
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24 ноября 2020  09:38
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Администрация Тольятти провела уже третий за 2020 год аукцион по продаже городского автовокзала Новости Тольятти
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23 ноября 2020  16:50
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ».
Резидент технопарка «Жигулевская долина» продвигает систему гражданского мониторинга воздуха в Кирове 
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ». Новости Тольятти
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