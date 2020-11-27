Новогодние подарки коллегам будут дарить в два раза реже, чем в прошлом году

107

Меньше подарков — меньше расходов: россияне урезают новогодние подарочные бюджеты. Экономическая ситуация, вызванная пандемией COVID-19, сказалась на потребительском поведении россиян: в этом году новогодних подарков будет меньше. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, кому россияне будут дарить подарки и какой бюджет они на это выделяют. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян (68%) намерены преподнести новогодние подарки родственникам — это меньше, чем в прошлом году (74%). Сюрпризы детям, родителям, братьям, сестрам и другим членам семьи женщины собираются делать чаще мужчин (74% против 63%), а молодежь до 24 лет — чаще респондентов старше 45 лет (79% против 64%).



Каждый третий опрошенный (32%) готовит новогодний подарок для своего любимого человека. С возрастом число респондентов, планирующих порадовать таким образом свою вторую половинку, снижается: если среди россиян до 24 лет дарить подарки возлюбленным намерены 50%, то среди опрошенных старше 45 — лишь 27%. Мужчины преподносят новогодние сюрпризы любимым чаще, чем женщины (35% против 29%). Также несколько чаще делают подарки вторым половинам респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей (38%). В конце 2019 года о планах сделать приятный сюрприз мужу или жене сообщало большее количество респондентов (38%).



Преподнести новогодние подарки друзьям собираются 17% россиян, при этом наибольшую активность проявляют опять же представители молодого поколения (39%). Год назад сюрпризы друзьям готовил почти каждый четвертый опрошенный (24%). Подарки коллегам дарят лишь 6% россиян, в прошлом году сослуживцев радовали вдвое чаще (12%).



А вот количество тех, кто намерен подарить подарок себе любимому (10%), в этом году осталось почти на том же уровне, что и в 2019-м (11%). Такие планы чаще свойственны женщинам (13%) и молодежи (16%). «Любовь к себе — островок стабильности в нашем беспокойном мире», — иронизируют респонденты.



Не планируют дарить подарки на Новый год 15% респондентов. Такую позицию чаще разделяют мужчины (17%), россияне старше 45 лет (18%) и респонденты с доходом до 30 тыс. руб. (19%). В прошлом году не хотели дарить подарки на Новый год 11% опрошенных.



В среднем по стране россияне планируют потратить на новогодние подарки 11800 рублей, что меньше, чем в 2019-м (13500 рублей). У мужчин среднестатистический подарочный бюджет выше, чем у женщин (13500 против 9800 рублей). Больше потратить на подарки собирается молодежь до 24 лет (12400 рублей). Закономерно, что самый высокий бюджет на подарки у респондентов с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (16400 рублей).



Среди жителей городов-миллионников средний бюджет на новогодние подарки выше всего в столице: сумма, которую собирается потратить на праздничные сюрпризы среднестатистический москвич, составляет 16000 рублей. Респонденты из Красноярска готовы оставить в магазинах в среднем 14500 рублей, опрошенные из Ростова-на-Дону, Воронежа и Санкт-Петербурга — по 14000 руб., из Екатеринбурга и Нижнего Новгорода — по 13500 руб. Самые маленькие подарочные бюджеты — в Волгограде и Уфе: 11300 и 11400 руб. соответственно.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 691

Время проведения: 17—23 ноября 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 5000 респондентов