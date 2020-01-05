Ночью и утром 6 января в Самаре ожидается сильный туман

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Уважаемые водители! Туман на дороге источник повышенной опасности. Из всех дорожно-транспортных происшествий, случившихся в тумане, в большинстве случаев составляют столкновения с идущим впереди автомобилем. Человеку кажется, что все предметы в тумане расположены в два раза дальше, чем в действительности. Туман не только ухудшает видимость и скрывает ориентиры, но и изменяет окраску предметов. Водителю нужно знать это и учитывать при движении на светофорах, что желтый цвет в тумане становится красноватым, а зеленый – желтоватым. При тумане можно включить аварийную сигнализацию: мигающие оранжевые огни хорошо видны, даже если туман очень густой. При движении на автомобиле в тумане следует уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, окно двери водителя лучше держать открытым.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС