Нино Катамадзе отказалась выступать в России
30 июня 2019 21:58
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Спустя всего два дня после начала протестов в Грузии, 22 июня, Катамадзе выступила в Москве на фестивале "Усадьба Jazz", за что её раскритиковало грузинское общество.
— Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было моё последнее выступление в России! — сообщила певица.
При этом она подчеркнула, что её музыка принадлежит людям, независимо от национальности, расы, религии или сексуальной ориентации.
Катамадзе выразила солидарность с протестующими и присоединилась к требованию об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахария.
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